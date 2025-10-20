El Barça prepara la gran vuelta de Leo Messi

Joan Laporta volvió a acaparar todas las miradas en la Asamblea General Ordinaria del Barça. Fueron casi doce horas de preguntas, respuestas y mucho diálogo con los socios, tanto presenciales como telemáticos. La jornada terminó con un pleno de victorias para la junta directiva: todas las propuestas salieron adelante. Pero más allá de lo administrativo, hubo un tema que generó más emoción que ninguno: Leo Messi.

La pregunta sobre el astro argentino llegó desde un socio conectado de forma telemática. Y Laporta fue claro: el Barça está listo para rendir homenaje a su mejor jugador de la historia. "Estaremos encantados de hacerle un homenaje", dijo el presidente. Además, recordó que Messi ya está al tanto de la iniciativa y que el club quiere que sea un momento especial. Aunque la noticia oficial habla de un acto para 2026, la ilusión ya se siente entre los culés.

¿El gran regreso de Messi?

El escenario sería el nuevo Spotify Camp Nou, recién inaugurado y con toda su capacidad de aforo, que rondará los 104.000 espectadores. El homenaje podría coincidir con la culminación de las tres graderías del estadio, dejando la cubierta como único detalle pendiente. Para muchos, este será el momento perfecto para ver a Messi otra vez en casa, rodeado de su afición.

Todavía hay dudas. La fecha exacta no está cerrada y el regreso de Messi sigue siendo un misterio. Después de su paso por París y su actual etapa en Miami, nadie sabe cómo será su vuelta a Barcelona. Pero todo apunta a que este partido podría servir como despedida definitiva del fútbol profesional, con Messi cerrando un capítulo inolvidable a los 39 años, tras su último Mundial con Argentina y una temporada completa con el Inter Miami.

La combinación de emoción, historia y espectáculo hace que la expectativa sea enorme. Los culés ya sueñan con volver a ver a su ídolo vistiendo los colores azulgranas, aunque sea solo por un día. Laporta lo deja claro: el club está abierto, ilusionado y preparado. Solo queda esperar que Messi diga sí y que la gran vuelta se convierta en realidad.