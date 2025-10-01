El Bayern de Múnich sabe que está a punto de cerrar un acuerdo millonario con el Real Madrid

En Chamartín no acaban de estar del todo satisfechos con el nivel ofrecido por parte de su línea defensiva. Y es que, más allá de un Éder Militao que todavía arrastra algún problema físico derivado de su largo tiempo de baja, no hay nadie que esté siendo regular en su rendimiento. Pues, tras lo visto de Dean Huijsen ante el Atlético de Madrid, las dudas no han hecho más que crecer en el Santiago Bernabéu, donde no tienen nada claro que en estos momentos puedan apostarlo todo a la nómina de centrales con la que cuentan.

Es por todo esto que Florentino Pérez está sondeando el mercado en busca de grandes centrales capaces de llevar la defensa del Real Madrid al siguiente nivel y convertir, de nuevo, a los blancos en claros candidatos a levantar la Liga de Campeones, que al fin y al cabo siempre es el objetivo final de los blancos, a los que no les sirve nada que no sea llegar hasta el final en la máxima competición continental. Y para esto quieren fichar a Dayot Upamecano.

El Bayern cree que ya está cerrado

Según informan desde Alemania, el Bayern de Múnich ya da por perdido a Upamecano. Los bávaros creen que los agentes del futbolista se han reunido en reiteradas ocasiones para comenzar a hablar del contrato y las condiciones que tendría Upamecano en el conjunto blanco en caso de dar el sí definitivo y dejar el Bayern de Múnich para unirse a las filas de un Xabi Alonso que considera fundamental el fichaje de un jugador como lo es el francés.

Por su parte, en Múnich ya han asumido que van a perder al galo, que no se ha sentado a negociar una renovación del contrato y tampoco es que goce de la mejor fama en el conjunto bávaro, donde creen que no merece tener un contrato de estrella mundial, ya que no ha demostrado estar a dicho nivel.

Así pues, entre las urgencias del Real Madrid y el interés creciente por parte de Upamecano de cambiar de aires y probar suerte en el conjunto blanco, todo apunta a que en el Bayern ya han asumido que este puede ser el último año del central en el Allianz Arena.