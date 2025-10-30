El Bayern deja al Barça sin Kane ni la otra alternativa a Robert Lewandowski

El Bayern de Múnich ha irrumpido en el mercado de delanteros con un nuevo objetivo que complica los planes del FC Barcelona. El gigante bávaro está buscando un delantero joven y capaz para que actúe como recambio inmediato y eventual sucesor de Harry Kane, y ha puesto sus ojos en Merlin Asllani, la sensación del Hoffenheim.

Según informa Sky Sport, el Bayern ya está monitoreando activamente a Asllani y ha recopilado detalles sobre la cláusula de rescisión del jugador. El delantero ha explotado en la Bundesliga con una racha de impresionantes actuaciones, lo que ha convencido al club bávaro de que es la opción ideal para asegurar su futuro ofensivo.

Asllani deslumbra en Alemania y tumba los planes del Barça

Asllani se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la temporada en Alemania, y su rendimiento es el gran obstáculo para el Barça. El joven de 23 años ha marcado seis goles y proporcionado dos asistencias en nueve partidos oficiales, un rendimiento que se suma a una excepcional cesión previa donde acumuló 19 goles y 10 asistencias.

El FC Barcelona lleva meses siguiendo la pista de Asllani, identificándolo como un posible sucesor de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza en 2026. Los gigantes le habían enviado ojeadores a múltiples partidos del Hoffenheim y mantienen informes muy sólidos sobre el internacional por Kosovo. Sin embargo, la entrada del Bayern, que puede ofrecerle un proyecto deportivo inmediato en Alemania, reduce drásticamente las opciones blaugranas.

El talento que enamora a Europa: Rápido y letal

El delantero del Hoffenheim ha captado la atención de scouts de toda Europa gracias a sus virtudes: pies rápidos, movimiento astuto y una definición clínica. La lucha por Asllani se intensificará, pero el Bayern ha movido ficha con rapidez, complicando la tarea de Deco de encontrar un recambio joven y accesible para el ataque del Barça.

Así pues, el Bayern de Múnich irrumpe en la puja por Merlin Asllani del Hoffenheim, complicando el plan del Barça de ficharlo como sucesor de Lewandowski tras frustrarse ya otras alternativas de alto nivel.