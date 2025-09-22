El Chelsea enloquece y ofrece 60 millones de euros por el favorito de Hansi Flick

El gran inicio de año de Ferran Torres no ha pasado desapercibido en la Premier League. Según apuntan desde Inglaterra, el Chelsea tiene al delantero del FC Barcelona en su agenda para el verano de 2026. Los ‘blues’ siguen sin dar con un ariete de primer nivel: Liam Delap no termina de convencer y Joao Pedro no es un nueve puro. Por ello, en Stamford Bridge consideran que el internacional español podría ser la pieza ideal para formar sociedad con Cole Palmer y liderar el proyecto ofensivo londinense.

Stamford Bridge ya se mueve por Ferran

Y es que el club inglés ya habría comenzado a acercarse al entorno del futbolista, tanteando su predisposición ante una posible oferta. Ferran Torres, tiene claro que su deseo es seguir en el Barça, donde atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó procedente del Manchester City. Sin embargo, no descarta valorar otras opciones si su rol empieza a verse reducido y pasa a ser suplente de manera habitual.

En las oficinas del Camp Nou, la dirección deportiva contempla que una venta solo tendría sentido si llegase una propuesta cercana a los 60 millones de euros. Esa cifra permitiría al club catalán reforzar otras posiciones y aliviar su situación financiera, aunque la prioridad sigue siendo mantener al delantero de Foios, cuyo rendimiento en este 2025 lo ha consolidado como una de las referencias del ataque culé.

Un escenario similar al de Fermín López

De este modo, el posible interés del Chelsea recuerda a lo ocurrido con Fermín López, otro de los jóvenes valores azulgranas que despertó el apetito de clubes ingleses. La operación, eso sí, dependerá de múltiples factores: el nivel que mantenga Ferran en los próximos meses, la planificación deportiva del Barça y la disposición de los londinenses a pagar una cantidad importante por su fichaje.

Así pues, la carrera por Ferran Torres apenas empieza a tomar forma. El Chelsea lo ve como una oportunidad de mercado para reforzar su delantera a medio plazo, mientras el Barça confía en retener a un futbolista que ha encontrado la estabilidad y el protagonismo que tanto buscaba en el Camp Nou.