El Chelsea llama al Real Madrid para ofrecer una operación por Fede Valverde

En el Real Madrid saben que el próximo mercado de fichajes puede traer movimientos inesperados. Uno de los más sorprendentes podría involucrar a Fede Valverde, uno de los futbolistas más importantes de los últimos años en el club blanco. Y es que, según fuentes cercanas, el Chelsea ha llamado directamente a Chamartín para poner sobre la mesa un intercambio que podría ser beneficioso para ambas partes: Enzo Fernández por Valverde.

Un intercambio que cambiaría el centro del campo del Madrid

El conjunto londinense considera que Fede Valverde es el perfil de centrocampista que necesitan para recuperar competitividad. Su despliegue físico, capacidad para abarcar todo el campo y llegada al área lo convierten en un futbolista perfecto para la Premier League. A cambio, el Chelsea estaría dispuesto a incluir a Enzo Fernández, una de sus grandes inversiones de los últimos años y campeón del mundo con Argentina.

En el Real Madrid no ven con malos ojos la operación, ya que Enzo es justo el tipo de mediocentro que Xabi Alonso necesita. Un jugador con visión, gran técnica y llegada al área, que podría brillar con un escudero como Tchouaméni a su lado. El club perdería un prodigio físico como Valverde, pero ganaría a un organizador con mucho talento para dar equilibrio al centro del campo.

El futuro de Fede Valverde, en el aire

Otro punto que acerca a Valverde a una posible salida es su relación con Xabi Alonso. Según informan desde dentro del vestuario, el uruguayo no termina de estar cómodo con el nuevo técnico y esa situación podría precipitar una operación inesperada. En Chamartín saben que la salida de un jugador tan importante no es una decisión sencilla, pero también son conscientes de que, si el futbolista no está feliz, puede acabar siendo la única solución.

Así pues, el Chelsea ha dado el primer paso y ahora es el Real Madrid el que debe decidir si acepta un intercambio que cambiaría radicalmente el futuro de su centro del campo. La llegada de Enzo Fernández y la salida de Fede Valverde sería uno de los grandes bombazos del próximo mercado.