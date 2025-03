El Chelsea lo pone a la venta y se ofrece al Barça, Flick descarta al momento la operación

El Chelsea ha colocado a la venta a un jugador que llegó con la vitola de refuerzo estrella, pero que nunca ha acabado de funcionar, y que ha sido incapaz de cumplir con las expectativas, razón por la que le buscan una salida, para poder perderlo de vista definitivamente, y recuperar todo lo que puedan del dineral que pagaron en su día. Y es que Christopher Nkunku nunca ha estado a la altura de las exigencias, y ha defraudado enormemente.

Sin duda, merece ser considerado como uno de los peores fichajes de Todd Boehly, y su crédito en Stamford Bridge está totalmente agotado. La pasada campaña ya tuvo que lidiar con las constantes críticas por culpa de su discreto rendimiento y de las constantes lesiones que sufrió, y este año estaba convencido de que lograría triunfar. Pero con Enzo Maresca ha seguido teniendo un rol claramente secundario, y no ha jugado tanto como le gustaría.

La competencia que tiene en su puesto es gigantesca, y esto es lo que le cierra las puertas de la titularidad de par en par. El galo no se encuentra a gusto en Londres, y los ‘blues’ están decididos a traspasarlo si llega una buena oferta, que supere los 35 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que necesitaron pagar en su día para sacarlo del Leipzig. Y entre las escuadras a las que ha sido ofrecido nos podemos encontrar con el Barça.

El canterano del Paris Saint-Germain busca acomodo en otro grande de Europa, y esto le ha llevado a ponerse en contacto con Joan Laporta y con Deco, a través de sus agentes. La idea de recalar en el Spotify Camp Nou le resulta tremendamente llamativa, y esto le permitiría conocer una nueva competición, La Liga EA Sports, además de poder disputar la Champions League de nuevo, y formar parte de un proyecto ambicioso que pelea por todos los títulos.

Pero Hans-Dieter Flick no ha necesitado mucho tiempo para rechazar esta posibilidad rotundamente, al considerar que no es el perfil de futbolista que necesita. Aunque pide refuerzos para el ataque, Nkunku no es una opción que le resulte convincente.