El Chelsea pasa de Fermín y le da al Barça donde más duele: adiós a una joya de la Masía

El Chelsea ha decidido dar un paso al frente en el mercado y, aunque en un principio se interesó por Fermín López, ahora ha puesto la mira en una de las piezas más delicadas de la Masía: Marc Bernal. El centrocampista, recién recuperado de una grave lesión de cruzado, es considerado en el Barça como uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera y el relevo natural de Sergio Busquets.

El Chelsea quiere talento joven y ve en Bernal el perfil perfecto

La directiva del club londinense está convencida de que la reconstrucción del equipo debe pasar por futbolistas jóvenes y con margen de crecimiento. En ese plan encaja a la perfección Marc Bernal, que a pesar de no estar escuchando ofertas por ahora, es seguido de cerca por los blues. La experiencia reciente con Marc Guiu, que al principio tampoco parecía negociable y acabó marchándose a Inglaterra, sirve de referencia para que en Stamford Bridge no descarten un desenlace parecido.

Y es que el Chelsea está dispuesto a poner sobre la mesa una suma significativa de millones para convencer tanto al Barça como al propio jugador. Un movimiento que, de concretarse, supondría un auténtico varapalo para el conjunto culé, que ya ha perdido demasiadas promesas en los últimos años y no se puede permitir otra fuga de talento en posiciones clave.

Una venta prohibida en Barcelona

La realidad es que en Can Barça ven a Bernal como un jugador generacional, con el talento y la madurez suficientes para convertirse en el heredero natural de Busquets. No es casualidad que Hansi Flick lo tenga señalado como uno de sus favoritos de la cantera, junto a nombres como Lamine Yamal o Pau Cubarsí. Su salida, por tanto, sería considerada como una auténtica catástrofe deportiva y emocional, ya que se trata de uno de los pilares de la próxima década.

De este modo, el Chelsea ha dejado claro que está dispuesto a tensar la cuerda y atacar donde más le duele al Barça. El futuro de Marc Bernal será, sin duda, uno de los grandes culebrones del mercado, y su decisión marcará el destino de un proyecto que no puede permitirse perder más joyas de la Masía.