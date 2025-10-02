El Chelsea pone en jaque el gran fichaje del Barça: solo Julián Álvarez puede decidirlo

El FC Barcelona lleva meses trabajando en el fichaje de Julián Álvarez, un jugador que consideran perfecto para liderar el ataque en los próximos años. Sin embargo, la operación se ha complicado seriamente después de que el Chelsea haya irrumpido en la puja con una fuerza económica imposible de igualar por parte del conjunto culé.

En el Camp Nou son plenamente conscientes de que, si todo se reduce a un tema financiero, será imposible competir con el músculo económico de los blues, que pueden presentar ofertas mucho más atractivas tanto al Atlético de Madrid como al propio futbolista argentino. Esta situación ha generado preocupación en la dirección deportiva, que teme quedarse sin una de las piezas más deseadas para reforzar el proyecto de Hansi Flick.

El Barça necesita que Julián Álvarez apriete

Dentro del club, la estrategia es clara: si el fichaje tiene alguna posibilidad de materializarse, será únicamente porque Julián Álvarez exprese de forma rotunda su deseo de vestir la camiseta blaugrana. De lo contrario, todo apunta a que el argentino terminará en Stamford Bridge, donde el Chelsea lo convertiría en uno de los referentes ofensivos del nuevo proyecto.

En Can Barça lo tienen claro: el sueño de Julián siempre ha sido jugar en el Camp Nou, pero eso no significa que vaya a ser sencillo convencerle. Además, desde el Atlético de Madrid, actual club del delantero, verían con mejores ojos venderlo a un equipo de la Premier League antes que reforzar directamente a un rival de la Liga como el Barcelona.

Una operación complicada y muy costosa

El fichaje de Julián Álvarez no solo es complejo por el aspecto económico. También lo es por la propia resistencia del Atlético a negociar con los culés. Según apuntan desde Inglaterra, el Chelsea estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo económico para cerrar la operación cuanto antes.

Así pues, en el Barça saben que solo un gesto contundente de Julián Álvarez inclinando la balanza hacia el Camp Nou podría hacer realidad un fichaje que, de momento, se presenta más difícil que nunca.