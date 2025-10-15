El Chelsea quiere venganza y se lo llevaría gratis del Real Madrid en junio: Xabi Alonso no lo quiere.

El paso de Antonio Rüdiger por el Real Madrid parece acercarse a su final, y de forma sorprendente. El central alemán no termina de encajar en los planes de Xabi Alonso, que busca un perfil de defensor distinto para su esquema. Esta falta de sintonía ha abierto una puerta de salida que podría concretarse de manera dolorosa para el Real Madrid: un regreso a la Premier League a coste cero.

En Inglaterra, el Chelsea FC sigue con mucha atención la situación del alemán. El club de Stamford Bridge ve en su exjugador una opción de mercado irresistible, especialmente porque los centrales escasean en la plantilla actual. La directiva blue buscaría una especie de "venganza" deportiva, repescando a Rüdiger para darle una segunda oportunidad y reforzar su zaga sin gastar un euro en traspaso.

Stamford Bridge y el regreso a la Premier League

Rüdiger, por su parte, estaría abierto a volver a Stamford Bridge. El defensor sabe que en Londres sería titular indiscutible y volvería a un vestuario donde es muy querido por la afición y sus antiguos compañeros. Este factor emocional pesa mucho en la decisión del alemán, que busca protagonismo y un lugar donde pueda ser la figura principal de la defensa, algo que ha perdido bajo las órdenes de Xabi Alonso.

El técnico del Real Madrid no opondrá ninguna resistencia a su salida. Alonso ya ha dado el visto bueno para que la dirección deportiva negocie el adiós de Rüdiger en el próximo mercado. La razón principal es que el alemán ya ve en el horizonte la llegada de Ibrahima Konaté, un central más afín a su estilo de juego, y la opción de recuperar a talentos de la cantera como Jacobo Ramón para completar la rotación defensiva. Liberar la alta ficha de Rüdiger a coste cero sería un mal menor para el Real Madrid, que prioriza el esquema táctico por encima de los nombres.

Así pues, el Chelsea planea llevarse a Antonio Rüdiger gratis en junio ante la falta de química con Xabi Alonso, lo que supondría un doloroso regreso a la Premier League a coste cero.