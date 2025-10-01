El Chelsea se lo robó al Barça y ahora será el rival de Lamine Yamal por el Balón de Oro

Cuando a un futbolista lo comienzan a llamar ‘Messinho’ no es por casualidad. En Brasil siempre tuvieron muy claro que el gran proyecto de estrella no iba a ser ni Vitor Roque, ni Endrick, sino que el gran elegido no era otro que Estevao Willian. El paulista se ha convertido, en sus primeros partidos con el Chelsea, en una de las pocas notas positivas del conjunto ‘blue’. Y es que, a pesar de que los resultados no acaban de llegar, lo que sí llegan son las buenas sensaciones por parte de la joven estrella recién llegada del Palmeiras, tras rechazar al Barça y otros grandes.

En este mismo sentido, Estevao se ha convertido, por méritos propios, en uno de los nombres del año en la Premier League. Su capacidad innata para el regate y facilidad para regatear y desbordar a los defensas, han convertido a Estevao en la gran sensación de un Chelsea que sabe que entre sus manos tiene a un proyecto de superestrella mundial. De hecho, en Inglaterra confían en que Estevao acabe siendo capaz, junto a Cole Palmer, de luchar por el Balón de Oro.

El Lamine Yamal del Chelsea

La realidad es que viendo la forma de jugar de Estevao Willian, no tarda en llegar la comparación con el jugador más reconocible en el mundo, Lamine Yamal. Ambos son especialistas en el regate y tienen una facilidad única para superar rivales a través de malabarismos con el balón a una gran velocidad. Ambos son auténticos cracks que prometen acabar dominando el fútbol mundial.

Laporta se puede tirar de los pelos

Tal y como fueron informando en su momento desde Brasil, el Barça lo tenía casi todo hecho para cerrar el fichaje de Estevao. El paulista soñaba con enfundarse la elástica blaugrana y no dudó en dar el ‘sí quiero’ a su fichaje por el FC Barcelona. Sin embargo, las altas pretensiones del Palmeiras y la delicada situación financiera de los culés acabaron haciendo que el Chelsea, el mejor postor, se llevara a Estevao.

Así pues, en Stamford Bridge son muy conscientes de que entre sus manos tienen a uno de los mejores proyectos de superestrella mundial de la actualidad. Pues, más allá de Lamine Yamal, pocos jóvenes tienen el potencial del joven crack blue.