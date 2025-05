El enfado de Florentino Pérez es tan descomunal que no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid

El Real Madrid perdió el Clásico y las opciones que tenía de arrebatarle la Liga al eterno rival, el FC Barcelona. Además de la derrota contra los azulgranas, un aspecto que ocurrió en el banquillo durante el partido provocó el enfado total del club blanco y, más en concreto, de Florentino Pérez, que no entendió para nada la decisión que tuvo uno de los jugadores más importantes del Madrid.

Se trata de Rodrygo, que volvió de la lesión que le impidió estar en el último encuentro de la competición doméstica, y a pesar de que empezó desde el banquillo, posteriormente se negó a entrar al campo y le pidió a Carlo Ancelotti que no le diera entrada porque no se veía en condiciones ni con fuerzas para jugar el Clásico, el partido en el que el Madrid se jugaba la Liga contra el Barça y que era tan importante.

Rodrygo no volverá a jugar más con el Madrid por haberse negado a jugar el Clásico

El brasileño no quiso jugar y en el club no ha gustado su escasa motivación, por lo que no volverá a vestir la camiseta del Madrid y su traspaso se considera un hecho a partir del próximo verano. Precisamente, una de las razones por las cuales la entidad madrileña piensa que Rodrygo evitó disputar algún minuto fue porque ya estaría negociando su fichaje por otro equipo para el año que viene.

Este conjunto en cuestión sería el Manchester City, que ha sido el club que más se ha interesado por él en los últimos tiempos. El extremo querría salir del Santiago Bernabéu y recalar en el Etihad Stadium para emprender una nueva aventura en la Premier League. El Madrid, después de lo ocurrido, tiene claro que ya no volverá a jugar e incluso su participación en el Mundial de Clubes está en duda.

Los blancos se frotan las manos con el dinero que recibirán por él

Los blancos esperan sacar un buen rédito económico por su traspaso, y teniendo en cuenta que es el City quien lo quiere, en el Madrid se frotan las manos con la oferta que llegará a los despachos. No quieren regalar a Rodrygo, y saben que el dinero de su salida podrá ser usado para reforzar al equipo en otras posiciones.