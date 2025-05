El Inter pone 70 millones encima de la mesa del Real Madrid para hacerse con dos jugadores

El Inter de Milán ya está planificando la plantilla de la próxima temporada con la intención de reforzar al equipo y aumentar el nivel. A pesar de que los italianos siguen en la lucha por la Serie A y de lleno en unas semifinales de la UEFA Champions League, enfrentándose al FC Barcelona, el conjunto nerozurro tiene en el punto de mira, de cara al año que viene, a dos jugadores del Real Madrid.

Entre los objetivos de los milaneses figuran dos futbolistas blancos que podrían buscar un mayor protagonismo de cara al futuro: Arda Güler y Dani Ceballos. Por eso, el Inter está dispuesto a hacer un gran esfuerzo económico para mantener su competitividad, tanto en Italia como en Europa, y podría ofrecer hasta 70 millones de euros para hacerse con los servicios de ambos jugadores.

El Inter quiere fichar a Arda Güler y Dani Ceballos el próximo verano

La dirección deportiva y el entrenador Simone Inzaghi creen que tanto el turco como el español encajarían en el proyecto y podrían aportar calidad y frescura en el centro del campo, una zona donde el Inter deberá renovar dentro de poco por una posible marcha de sus integrantes más veteranos de la medular, por lo que estos dos futbolistas del Madrid serían dos piezas adecuadas para esa reconstrucción.

La situación de Güler en el conjunto blanco no ha sido la deseada, ya que el joven esperaba tener más protagonismo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en su segunda temporada en el club madrileño. No descartaría un cambio de aires, a pesar de que el italiano no continuará en el banquillo del Madrid, y podría aceptar una salida hacia un equipo, el Inter, que sí que le daría continuidad.

El turco y el español, decepcionados por su poco protagonismo en el Madrid

Respecto a Ceballos, el centrocampista sigue dolido por la poca presencia que ha tenido al inicio de curso, y aunque ha sido más importante en el segundo tramo de la campaña, las lesiones que ha sufrido han evitado que tuviera un papel más relevante. Ahora, con la posible llegada de Xabi Alonso, no tiene del todo claro su futuro en la capital española y también podría acabar aceptando su marcha del Madrid.