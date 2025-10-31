El Liverpool ha sido advertido, si no cambian las cosas, llamará a Xabi Alonso

El Liverpool se encuentra bajo una intensa presión por el rendimiento de Florian Wirtz. El joven alemán llegó a Anfield este verano por una cifra impresionante, 116 millones de libras, con la promesa de ser la chispa creativa que definiera la nueva era de Arne Slot. Sin embargo, diez partidos después, el "niño maravilla" está bajo el microscopio por una serie de actuaciones que dejan mucho que desear por ser un fichaje de 150 millones de euros.

El Liverpool ha sido advertido de que Wirtz podría marcharse en enero si las cosas no cambian. La presión está aumentando rápidamente sobre el jugador de 22 años, cuyo desempeño en su arranque en el fútbol inglés está muy lejos de lo esperado por la afición y la directiva. La decepción es notable tras el enorme desembolso.

Xabi Alonso al acecho y el Madrid podría hacer una intentona

El bajo rendimiento de Wirtz ha puesto en alerta a su antiguo mentor, Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid está siguiendo de cerca a su exaprendiz del Bayer Leverkusen. Si Wirtz sigue tan mal, el Madrid podría hacer una intentona por el jugador.

La relación entre Wirtz y Alonso es clave, pues si el alemán ha brillado con alguien, ha sido con Xabi Alonso. El técnico blanco conoce perfectamente su potencial y cómo maximizar su rendimiento, y la posibilidad de reunirlos en el Santiago Bernabéu es un atractivo deportivo que podría seducir al jugador. El Real Madrid ve la crisis de Anfield como una ventana de oportunidad.

El factor Alonso amenaza la estabilidad del Liverpool

La amenaza del Real Madrid es doblemente peligrosa para el Liverpool. No solo podrían perder a un fichaje que les costó un dineral, sino que además, el factor Xabi Alonso añade un componente emocional irrefutable. El Liverpool debe recuperar la mejor versión de Wirtz urgentemente, o se arriesga a perder a una de sus grandes apuestas ante su principal rival en la planificación del futuro.

