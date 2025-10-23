El Liverpool ya encuentra el relevo de Mohamed Salah: "es el mejor de la Premier League".

El Liverpool ha puesto sus ojos en el mercado de invierno para asegurarse un recambio de garantías para Mohamed Salah, ante la creciente preocupación por el bajón de forma del egipcio y su inminente ausencia. El nombre que maneja la directiva de Anfield es el de Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth, a quien consideran "el mejor de la Premier League" en el comienzo de la temporada.

Según el medio inglés iPaper, el Liverpool está evaluando seriamente la posibilidad de un traspaso en enero. Semenyo lo tiene todo para ser el futuro del club, ofreciendo potencia, velocidad y gol. El delantero ha sido una de las grandes revelaciones de la liga inglesa, y su fichaje podría ser la respuesta a las crecientes dudas sobre la continuidad y el rendimiento de Salah.

La variable AFCON y el precio de 75 millones

La operación se ha acelerado por el factor Copa Africana de Naciones. Mohamed Salah está listo para representar a Egipto en el torneo, dejando un vacío ofensivo significativo en enero. En cambio, Ghana, la selección de Semenyo, se quedó fuera de la competición, lo que garantiza la disponibilidad total del delantero en el momento más crucial de la temporada para el Liverpool.

La urgencia del Liverpool ha hecho que se posicionen como favoritos para asegurar su firma, a pesar de que otros gigantes como el Manchester United y el Tottenham Hotspur ya monitorearon al jugador en el pasado mercado. El precio que se negocia podría alcanzar los 88 millones de libras, una cifra que, para el Liverpool, no es un problema dada la necesidad y el potencial del jugador.

Una ofensiva por el futuro de Anfield

El desembolso millonario por Semenyo es una clara señal de que el Liverpool está planificando la era post-Salah. El ghaneés no solo aportaría un rendimiento inmediato en enero, sino que se convertiría en el líder ofensivo del club a largo plazo. El Liverpool busca un delantero con hambre y capacidad para competir al máximo nivel, y ve en Semenyo la opción perfecta para mantener sus aspiraciones en la Premier League y la Champions League.

Así pues, el Liverpool está listo para pagar 88 millones de euros por Antoine Semenyo del Bournemouth, considerado el mejor de la Premier League en este inicio de curso y el relevo ideal de Mohamed Salah ante su inminente marcha a la AFCON.