El Liverpool ya lo da por perdido, es el elegido de Florentino Pérez para subsanar su error

En Anfield ya lo asumen: Ibrahima Konaté tiene pie y medio fuera del Liverpool. El central francés, uno de los pilares de la defensa ‘red’ en los últimos años, atraviesa un momento de forma preocupante y en el club inglés comienzan a sospechar que su bajón no es casual. Desde dentro creen que Konaté ya tiene la cabeza puesta en el Real Madrid, donde Florentino Pérez lo ha elegido como pieza clave para reforzar la zaga el próximo verano.

Y es que el interés del Madrid no es nuevo. Según apuntan fuentes próximas al entorno del jugador, el fichaje estaría muy avanzado y podría cerrarse incluso antes de junio, aprovechando que Konaté termina contrato y llegaría a coste cero. Una operación que Xabi Alonso, llamado a ser el próximo entrenador del conjunto blanco, vería con excelentes ojos. El técnico vasco considera al francés ideal para liderar una defensa que necesita una renovación urgente por la falta denivel y el envejecimiento de sus integrantes.

Florentino busca reparar su error

La pasada ventana de fichajes dejó un sabor amargo en la directiva del Real Madrid. Florentino Pérez no logró cerrar la incorporación de un segundo central de primer nivel y ahora paga las consecuencias: Rüdiger atraviesa un preocupante desgaste físico, Nacho está en sus últimos meses como jugador blanco y Asensio —reconvertido ocasionalmente a la zaga— no ofrece garantías suficientes. Por eso, el presidente ha decidido moverse rápido para evitar repetir el mismo error.

El fichaje de Konaté representa, además, una apuesta estratégica a medio plazo. Con 25 años, potencia, salida de balón y experiencia en la élite, el francés encaja a la perfección en el proyecto joven y competitivo que Florentino quiere construir en torno a Bellingham, Vinicius y Camavinga.

Así pues, todo apunta a que el Liverpool tendrá que despedirse de uno de sus defensas más prometedores. En el Real Madrid ya lo ven como la solución ideal para reforzar la defensa y corregir los errores de planificación del pasado verano. Y si nada se tuerce, Ibrahima Konaté vestirá de blanco a partir de junio.