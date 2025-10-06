El Liverpool ya se arrepiente de no haberlo dejado ir al Real Madrid: 160 millones y no vale

La ilusión se está desvaneciendo en Anfield. Lo que debía ser el fichaje del año se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza. Florian Wirtz, el joven prodigio alemán que costó alrededor de 160 millones de euros, no está cumpliendo las expectativas en el Liverpool. El mediapunta, considerado uno de los talentos más brillantes de Europa, no logra adaptarse al sistema de Arne Slot, y ya empiezan a escucharse las primeras críticas dentro del vestuario y entre la afición.

El último golpe fue la derrota ante el Chelsea, donde Wirtz volvió a pasar completamente desapercibido. Sin peso en el juego, sin conexión con sus compañeros y muy lejos de la chispa que le hizo brillar en el Bayer Leverkusen, el alemán parece fuera de sitio. Desde Inglaterra se asegura que en el club ya hay arrepentimiento por no haberlo dejado marchar al Real Madrid, que también lo pretendía, o incluso al Bayern de Múnich, que veía en él al heredero natural de Thomas Müller.

Wirtz no encuentra su sitio en Anfield

La realidad es que Wirtz está sufriendo en un esquema donde no hay espacio para un mediapunta clásico. Desde la salida de Philippe Coutinho, el Liverpool no ha tenido un jugador con ese perfil creativo, y Slot no parece dispuesto a rediseñar su sistema para darle más libertad al alemán. Lo está utilizando demasiado lejos del área, donde pierde su capacidad de generar peligro y se diluye entre líneas.

El entorno del jugador empieza a mostrar inquietud, y en el club temen que la adaptación no llegue nunca. Con el paso de las jornadas, las dudas crecen y los 160 millones invertidos se sienten más pesados que nunca.

En el Real Madrid respiran tranquilos

Mientras tanto, en el Real Madrid observan la situación con calma. Florentino Pérez lo tuvo en su radar, pero prefirió no entrar en una guerra de precios con el Liverpool. Hoy, muchos en el entorno blanco creen que fue una decisión acertada.

Así pues, Florian Wirtz está viviendo su momento más complicado desde que llegó a Inglaterra. Y en Liverpool, cada vez son más los que piensan que cometieron un error al impedir su fichaje por el Real Madrid.