El Manchester City le comunica a Laporta que Erling Haaland ya tiene precio

El anhelo del FC Barcelona de hacerse con Erling Haaland vuelve a tropezar con un obstáculo de peso: su precio de salida. Según informaciones procedentes de medios británicos, el Manchester City no aceptará ofertas inferiores a los 150 millones de euros por el delantero noruego. Esta cifra pone en jaque el ambicioso plan de Joan Laporta, quien lleva años soñando con vestir al ariete con la camiseta azulgrana.

El jugador más deseado de Joan Laporta

Y es que Haaland se ha convertido en el auténtico jugador fetiche del presidente culé. La buena relación de Laporta con Rafaela Pimienta, representante del atacante, alimentó la esperanza de poder cerrar una operación histórica para que el noruego fuese el relevo de Robert Lewandowski en el Camp Nou. Sin embargo, la realidad es que el City no tiene necesidad de vender ni de facilitar la salida de su gran estrella, menos aún cuando su contrato incluye una cláusula que no bajará de los 150 millones.

La entidad catalana, que atraviesa todavía un proceso de ajuste económico y en el que no está para asumir grandes gastos, ve cómo el sueño de incorporar al delantero más codiciado de Europa se aleja cada vez más. El margen salarial y las prioridades actuales del club hacen casi inviable, a corto plazo, un desembolso de tal magnitud. A no ser que Laporta haga de las suyas y encuentre una solución.

El City blinda a su estrella

De este modo, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se mantiene firme en su posición: Haaland es una pieza clave de su proyecto y solo contemplará su marcha si algún club está dispuesto a abonar una cantidad cercana a los 150 millones de euros. El noruego, además, se encuentra cómodo en Mánchester, donde ha batido récords goleadores desde su llegada y continúa siendo la referencia ofensiva de los ‘citizens’. Eso sí, el incierto rumbo del equipo podría hacer que el noruego busque un cambio de aries a un equipo más competitivo.

Así pues, el mercado vuelve a recordar al Barça que fichar a Haaland no será tarea sencilla. Laporta sigue soñando con ver al noruego liderando el ataque culé, pero las exigencias del City convierten ese deseo en una operación casi imposible. Solo un giro inesperado en la planificación azulgrana o una voluntad del jugador de cambiar de aires podrían reabrir una puerta que, a día de hoy, parece cerrada con llave.