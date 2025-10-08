El Manchester City se lo vende al Real Madrid, pero con una condición de 150 millones

El Manchester City ha tomado una decisión crucial respecto al futuro de uno de sus pilares, Rodri Hernández. El club inglés asume que el mediocentro español podría estar pensando en un cambio de aires, pero no lo dejará marchar a cualquier precio. Según apuntan medios en Inglaterra, la directiva citizen ha fijado una cifra estratosférica por su jugador: 150 millones de euros. El City considera que un futbolista con el rendimiento y la influencia de Rodri —serio candidato a un futuro Balón de Oro— no puede valer menos que esa cantidad.

La postura del club es firme y cuenta con el respaldo total de Pep Guardiola. El técnico catalán, aunque no quiere perder a su ancla en el centro del campo, está de acuerdo en que si un equipo quiere arrebatarles a un jugador de esa categoría, debe realizar un desembolso récord. Este precio prohibitivo actúa como una barrera defensiva, asegurando que solo un club con un proyecto verdaderamente ambicioso y un músculo financiero brutal pueda plantearse su fichaje.

El Real Madrid y Xabi Alonso lo consideran fichaje estratégico

La noticia de la posible disponibilidad de Rodri ha sacudido los despachos del Santiago Bernabéu. El Real Madrid lleva tiempo buscando un mediocentro defensivo de talla mundial que asegure la transición en el mediocampo para la próxima década, y Rodri es el favorito indiscutible de Xabi Alonso. El entrenador madridista considera al español un fichaje estratégico, una pieza que cambiaría la jerarquía en la Champions League durante años.

El club blanco se lo está pensando seriamente. Aunque 150 millones de euros es una cifra elevadísima, en el Real Madrid creen que la inversión en un jugador con el liderazgo, el control táctico y la juventud de Rodri justificaría el gasto. La llegada del español consolidaría una medular de ensueño, y en el club se ven campeones de Champions con él como pilar central. No obstante, Guardiola, consciente del interés blanco, habría manifestado a su entorno que daría más facilidades a Rodri para ir a cualquier otro destino antes que al Real Madrid.

Así pues, el Manchester City ha tasado a Rodri en 150 millones de euros, un precio de Balón de Oro que pone a prueba la determinación del Real Madrid y la estrategia de fichajes de Xabi Alonso.