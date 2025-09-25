El Manchester United ha comenzado a negociar el fichaje de Ter Stegen

El Manchester United está viviendo una auténtica urgencia en la portería. La temporada no ha comenzado como esperaban y el joven Senne Lemmens no termina de convencer a la dirección técnica ni al cuerpo técnico. Por ello, los red devils han comenzado a buscar un portero con experiencia, capaz de aportar seguridad inmediata y ayudar al equipo a recuperar el nivel competitivo en la Premier League.

Según fuentes cercanas al club inglés, Ruben Amorim, que sigue muy pendiente del mercado, considera que Marc-André ter Stegen podría ser una opción de primer nivel para enero. La idea de incorporar al portero alemán no solo da confianza bajo los palos, sino que permitiría al Manchester United competir desde el primer día por los resultados en liga y competiciones europeas.

El Barça no pondría problemas a la salida de Ter Stegen

La operación, además, cuenta con la ventaja de que el FC Barcelona no pondría obstáculos a la salida de Ter Stegen. El portero alemán ha sido clave en los últimos años para los culés, pero su posible traspaso permitiría al club generar ingresos y reestructurar la portería de cara al futuro. Esta posibilidad ha sido considerada como una “salvación” dentro del club, ya que abre la puerta a reorganizar la plantilla y a apostar por un proyecto más sostenible sin generar conflictos con el jugador.

Por su parte, Ter Stegen no se ha pronunciado oficialmente sobre la oferta del Manchester United, y su decisión será determinante. El equipo inglés le ofrecería un salario competitivo, además de la oportunidad de jugar en un club histórico, con aspiraciones altas tanto en liga como en competiciones europeas. La propuesta combina estabilidad económica y deportiva, un factor que podría hacerle sopesar seriamente la mudanza a Inglaterra.

Amorim, convencido de Ter Stegen

Ruben Amorim está encantado con la opción de incorporar a Ter Stegen. Prefiere un portero veterano y seguro antes que arriesgar con un proyecto joven como el de Lemmens, que aunque tenga proyección, todavía no transmite la confianza que un club de la talla del Manchester United necesita para aspirar a todo. A pesar de que algunos lo comparen con Courtois, la experiencia y solvencia del alemán se imponen como la opción más sensata para garantizar resultados inmediatos.

Así pues, la Premier podría recibir a Ter Stegen como refuerzo estrella en enero, mientras que el Barça encuentra una salida estratégica que beneficia a todas las partes.