El Manchester United le pide al Barça que, por favor, se lo lleve, Amorim no lo quiere ver ni un día más

En Manchester dan por hecho que el Manchester United ha perdido la paciencia con Marcus Rashford. Según fuentes cercanas al club, la entidad ya no está dispuesta a seguir soportando conflictos internos entre el jugador y Rúben Amorim, y ha tomado la decisión de facilitar su salida en el próximo mercado. El mensaje que llega desde Old Trafford es claro: “que se lo lleve el Barça, no importa el precio”.

El principal objetivo de los ‘red devils’ es evitar que el asunto se enquiste cuando termine la temporada. El sueldo de 18 millones de euros al año que percibe Rashford y los problemas que podría generar en el vestuario en junio han llevado a la directiva a abrir la puerta de par en par. Por este motivo, estarían dispuestos a negociar los 30 millones de euros de su cláusula de recompra, buscando un acuerdo que permita traspasarlo al Barça sin tensar más la cuerda.

Rashford solo piensa en el Barça

Por su parte, Rashford ya ha comunicado a su entorno y al Manchester United que no contempla otro destino que no sea el FC Barcelona. “O Barça o nada”, habría dicho, obligando al United a aceptar sus condiciones si no quieren quedarse con un jugador descontento en la plantilla y completamente enfrentado a Amorim. En Inglaterra son conscientes de que retenerlo contra su voluntad podría convertirse en un serio problema para el vestuario y para el nuevo proyecto que lidera Amorim, donde ya es evidente que no entra Rashford.

Flick y Deco aprueban la operación

En el Camp Nou, Hansi Flick ya ha dado su visto bueno a la continuidad del delantero inglés, satisfecho con su rendimiento y su adaptación. Deco, pendiente de la evolución financiera del club, también se inclina por mantener al jugador si el United suaviza sus exigencias económicas. Sin embargo, las arcas azulgranas no están en condiciones de pagar 30 millones ahora ni, probablemente, en verano, especialmente si se prioriza fichar un ‘9’ de primer nivel.

Así pues, todo apunta a que en los próximos meses Manchester United y Barça deberán sentarse a negociar una cifra asumible. El futuro de Marcus Rashford depende de ese equilibrio, en un escenario donde nadie en Old Trafford quiere verle regresar en junio.