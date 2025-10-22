El Manchester United no da por perdido a Marcus Rashford y Xavi tiene la última palabra

El futuro de Marcus Rashford en el FC Barcelona no está asegurado, y el Manchester United mantiene viva la esperanza de recuperar a su canterano el próximo verano. Según el exentrenador de los Red Devils, Rene Meulensteen, el delantero inglés podría regresar a su club de toda la vida si Rúben Amorim abandona el banquillo de Old Trafford.

Rashford dejó el club de su infancia este año para unirse al Barcelona en calidad de cedido, después de ser incluido por Amorim en la temida "escuadra bomba" durante la pretemporada, junto con otras estrellas no deseadas. Es por esto que, con el actual técnico portugués, el regreso del inglés es imposible. Su salida se debió a un conflicto directo y la falta de confianza del entrenador.

Xavi, la llave para el regreso: La decisión del culé

La situación cambiaría drásticamente si Xavi Hernández acaba asumiendo el banquillo del Manchester United. Si el técnico catalán aterriza en Old Trafford y pide específicamente a Rashford, la directiva de los Red Devils hará un esfuerzo total para convencerlo. El argumento más fuerte es emocional: es el equipo de su vida y el delantero podría tomar la decisión de quedarse en la que siempre ha sido su casa.

A pesar de estar cada vez más adaptado al FC Barcelona y de empezar a demostrar el nivel que se esperaba, la llamada del United con un nuevo proyecto liderado por un técnico que sí confíe en él, como podría ser Xavi, podría llevarlo a dejar el Barça. La nostalgia y la oportunidad de ser la estrella principal en su club formador son factores de peso.

El Barça, el gran perjudicado

El FC Barcelona observa la situación con cautela. La marcha de Rashford sería un golpe a la planificación ofensiva de Hansi Flick, justo cuando el jugador comienza a rendir. La posibilidad de que un cambio de entrenador en el United provoque la salida del delantero cedido pone a Joan Laporta en alerta. La última palabra la tendrá Rashford, quien deberá elegir entre la comodidad de un nuevo entorno o la emotividad de su hogar.

Así pues, el Manchester United no pierde la esperanza de recuperar a Marcus Rashford si Rúben Amorim se va, siendo la llegada de Xavi Hernández el factor clave que podría convencer al delantero de dejar el Barça.