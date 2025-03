El Manchester United ofrece 30+15 millones al Real Madrid, pero Florentino Pérez pide 60 en un único pago

El Manchester United pretende reforzarse nuevamente a costa del Real Madrid, como ya hizo en el pasado con los fichajes de Raphaël Varane y de Casemiro, que acabaron siendo auténticos fracasos. Pero a pesar de los malos recuerdos que han dejado estas operaciones, esto no ha ahuyentado a Jim Ratcliffe a probar suerte de nuevo, y tratar de llevarse a una pieza que ha sido absolutamente imprescindible en los esquemas de Carlo Ancelotti durante este curso.

Y es que, aunque haya sido duramente criticado y perseguido, Aurelien Tchouaméni ha sido un fijo siempre que ha estado disponible, bien para ocupar el eje de la zaga, o para desenvolverse en el centro del campo, su rol ideal. Pero la realidad es que no ha terminado de convencer en ninguna posición, y Florentino Pérez ha perdido la paciencia, y no hay día en el que no se muestre arrepentido de haberlo traído al Santiago Bernabéu.

Porque fue una apuesta personal suya, pagando 100 millones de euros al Mónaco en verano de 2022, una inversión muy valiente y arriesgada, que no ha terminado de dar sus frutos. No ha amortizado esta cantidad, y por ese motivo, el presidente está dispuesto a darle salida y a aceptar las ofertas que lleguen por el canterano del Girondins de Burdeos durante el verano, aún y a sabiendas de que recuperar lo que costó es algo inviable por completo.

Además, en varios medios aseguran que el galo es uno de los primeros descartes que Xabi Alonso ha realizado antes siquiera de poner un pie en el Madrid, y ha obligado a venderlo. Y los ‘diablos rojos’ ya han aparecido en escena, y se han mostrado muy interesados en reclutar al centrocampista nacido en el año 2000, por el que se han atrevido a presentar una primera oferta en firme, valorada en 30 ‘kilos’ fijos y 15 más en variables.

Una propuesta que no termina de convencer a Florentino Pérez, que exige que mejoren notablemente esta cantidad, hasta llegar a los 60 millones, y al contado, es decir, de un solo pago, para permitir que Tchouaméni recale en Old Trafford.