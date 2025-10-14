El Manchester United se interesa por y Bellingham ya le ha dado el sí quiero por 33 millones

El paso de Jobe Bellingham por la Bundesliga no está cumpliendo las expectativas. Tras una temporada brillante en el Championship con el Sunderland, donde ayudó al equipo a asegurar el ascenso a la Premier League, el joven mediocampista se decantó por el Borussia Dortmund. El club alemán, donde su hermano mayor, Jude, se convirtió en una estrella mundial, pagó una cifra considerable de 33 millones de euros al Sunderland por su traspaso.

Se esperaba que Jobe tuviera un impacto similar al de su famoso hermano, pero la realidad ha sido muy diferente. En lo que va de temporada, el mediocentro ha luchado por consolidar un puesto en el once titular del Dortmund. Sus números son preocupantes: ha participado en solo ocho partidos en todas las competiciones, acumulando apenas 281 minutos de acción. Además, ha sido titular solo en tres ocasiones (dos en Bundesliga y una en Champions League) y no ha logrado registrar ni un gol ni una asistencia.

El United ve una oportunidad y Bellingham es señalado en Dortmund

La situación de Jobe Bellingham es tan delicada que, incluso, ha sido acusado de frenar el rendimiento del Dortmund esta temporada. Su falta de aportación y el alto precio pagado por su fichaje han puesto al joven jugador en el centro de las críticas. Es en este contexto de decepción y bajo rendimiento donde entra en escena el Manchester United.

Los Diablos Rojos creen que el joven inglés es un jugador con un enorme potencial, y que su actual situación en Alemania representa una gran oportunidad de fichaje. En Old Trafford están convencidos de que Jobe es un talento que necesita la tranquilidad de la Premier League para explotar. El United valora especialmente la versatilidad de Jobe en el centro del campo y su potencial de crecimiento. El club inglés está dispuesto a ofrecerle un rol más importante y un entorno menos presionado por la sombra de su hermano.

Así pues, el Manchester United se ha interesado por Jobe Bellingham, viendo en su decepcionante inicio en el Borussia Dortmund la oportunidad perfecta para repatriar al joven talento a la Premier League y darle la confianza que necesita.