El PSG ha contactado directamente con el entorno de Vinicius: lo quieren en 2026

El Paris Saint-Germain ha dado un paso que nadie esperaba y ya ha contactado con el entorno de Vinicius Júnior para intentar llevárselo en 2026. El club francés quiere aprovechar la tensión creciente entre el futbolista y Xabi Alonso, una relación que se ha deteriorado hasta un punto difícil de retorno después del esperpento vivido en el último Clásico.

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso atraviesa su peor momento. No se soportan. No hay complicidad. Y según fuentes del entorno del jugador, la sensación es que ni siquiera hay margen para una reconciliación. Lo ocurrido en el Clásico —con gritos, tensión en el banquillo y un ambiente irrespirable— ha marcado un antes y un después. El brasileño siente que el entrenador no lo respalda como debería, y Xabi Alonso, por su parte, considera que Vinicius no está respondiendo ni táctica ni emocionalmente a la exigencia del equipo. El vestuario percibe la distancia, y en los despachos se teme que la situación se vuelva insostenible.

El PSG entra en escena y quiere ficharlo

De este modo, el PSG ha detectado una oportunidad histórica. Según fuentes cercanas a la negociación, el club parisino ya ha hablado directamente con el entorno del jugador para conocer su postura y explorar un posible fichaje en 2026, año clave en la planificación deportiva del club.

El PSG está decidido: quieren que Vinicius sea su nueva gran estrella cuando el equipo complete su transición post-Mbappé. No buscan un nombre mediático cualquiera; quieren un jugador determinante, que dé títulos y que sea el cartel global del proyecto. En París saben que el brasileño no está cómodo, que la relación con Xabi Alonso está rota y que el Real Madrid podría valorar una venta si el clima interno sigue deteriorándose. El PSG está dispuesto a pagar lo que sea para llevárselo y hacerlo el futbolista mejor pagado de la plantilla.

Así pues, el escenario está servido. Vinicius ya sabe que tiene la puerta del PSG abierta y un proyecto construido a su alrededor. Si en el Madrid no hay cambio de rumbo, el brasileño podría estar viviendo sus últimos meses de blanco.