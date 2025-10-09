El Real Madrid prepara un bombazo de época si Vinicius se va: Guardiola y Laporta, en shock.

El mercado de fichajes podría presenciar un bombazo de época con el Real Madrid como protagonista, desatando una operación que dejaría en shock a toda Europa. El club blanco está preparando un movimiento estratégico que solo se activará si una de sus actuales estrellas decide abandonar el equipo: Vinicius Júnior. Si el brasileño se niega a renovar y opta por una salida, Florentino Pérez no está dispuesto a asumir la marcha de un crack sin responder con la llegada de otro, incluso mejor.

Ese nombre, que lleva años en la agenda del Real Madrid y que haría temblar al fútbol mundial, no es otro que el de Erling Haaland. Según cuenta el rotativo Sport, el delantero noruego está cada vez más cerca de salir del Manchester City, y el Bernabéu lo ve como la pieza que falta para dominar el panorama deportivo durante la próxima década. La operación sería una bomba sideral que dejaría completamente descolocados tanto a Pep Guardiola en Mánchester como a Joan Laporta en el FC Barcelona, quienes no esperaban la entrada en acción de los blancos por el goleador.

Haaland para el centro del ataque y Mbappé a la banda

El plan deportivo del Real Madrid con Haaland es meticuloso y devastador. Su llegada no solo compensaría la posible marcha de Vinicius, sino que también solucionaría el debate táctico sobre la posición de Kylian Mbappé. El noruego ocuparía el centro del ataque como delantero centro puro, permitiendo que Mbappé vuelva a la banda izquierda, donde el francés se siente más cómodo y es más determinante. Esta alineación convertiría al Real Madrid en un equipo prácticamente invencible.

Sin embargo, toda esta planificación galáctica depende de una única decisión: la de Vinicius. El brasileño tiene una oferta de renovación sobre la mesa y Florentino Pérez ha sido tajante: no le van a mejorar ni en un euro la propuesta presentada. Si Vinicius decide seguir, el equipo mantendrá su estructura. Pero si opta por irse, el Real Madrid tiene reservado el dinero de su venta y la ficha salarial para acometer la operación Haaland sin contemplaciones, poniendo al Manchester City y a Guardiola contra las cuerdas.

Así pues, el Real Madrid activa el plan Haaland como respuesta estratégica a una posible salida de Vinicius Júnior, un movimiento que no solo busca un relevo, sino formar la delantera más temida de la historia del fútbol.