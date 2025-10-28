El sueño de Florentino Pérez juega en el PSG y sera la alternativa a Vinicius

En el Real Madrid ya piensan en el futuro y, aunque nadie quiere hablar de una posible salida de Vinicius Júnior, Florentino Pérez tiene preparado su plan maestro. Si el brasileño decide marcharse y deja entre 250 y 300 millones de euros en las arcas del club, el presidente blanco tiene claro quién debe ocupar su lugar: Desiré Doué, la nueva joya del Paris Saint-Germain.

Desiré Doué, el elegido por perfil, edad y proyección

El joven extremo francés es una auténtica sensación en Europa. Con apenas 19 años, Desiré Doué combina velocidad, técnica y desborde con una madurez poco común en jugadores de su edad. En el PSG lo consideran intocable, pero Florentino Pérez está enamorado de su juego y de su perfil, que encaja a la perfección en el nuevo proyecto blanco. Su juventud, su margen de mejora y su estilo ofensivo lo convierten en la alternativa ideal a Vinicius.

De este modo, en el Santiago Bernabéu ya se habla de él como el fichaje bomba que podría marcar una nueva era en el club. La dirección deportiva lo sigue de cerca desde hace meses, y su nombre ha pasado a estar en la lista de prioridades si se confirma el adiós del brasileño. Pues, si se quiere incorporar a un extremo, Doué debe ser el elegido, según piensa Florentino. El galo es la mejor respuesta a Lamine Yamal y en Chamartín están locos para responder al crecimiento del joven astro culé.

El nuevo sueño de Florentino Pérez

Y es que Florentino quiere mantener al Madrid en lo más alto del fútbol mundial, apostando por jóvenes talentos con proyección global. Doué representa esa nueva generación de futbolistas capaces de marcar diferencias y convertirse en referentes mediáticos y deportivos a largo plazo.

La realidad es que el presidente blanco está dispuesto a hacer un esfuerzo histórico si se dan las condiciones económicas adecuadas. Así pues, si Vinicius se marcha y deja un traspaso millonario, Desiré Doué será el gran objetivo de Florentino Pérez. En el Real Madrid están convencidos: el talento del joven francés puede ser el próximo gran sueño blanco hecho realidad.