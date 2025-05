Emery ha puesto el punto de mira en un jugador del Madrid que ha acabado harto

Unai Emery se ha consagrado en el Aston Villa como uno de los mejores entrenadores europeos, llevando al club inglés hasta los cuartos de final de la UEFA Champions League. Por eso, no se quieren quedar ahí y de cara al próximo mercado de fichajes veraniego tendrán el objetivo de reforzar la plantilla con varios jugadores clave de otros grandes conjuntos europeos que estén a la venta.

En ese sentido, el técnico español estaría interesado en dar un giro de 180 grados a su portería y habría puesto el punto de mira en Andriy Lunin, portero del Real Madrid. A pesar de que Emiliano Martínez es el guardameta titular en el Aston Villa, su futuro podría estar lejos de Birmingham por su edad y por su alto salario, por lo que el ucraniano del elenco blanco sería su sucesor bajo palos.

Unai Emery quiere fichar a Andriy Lunin para el Aston Villa

Aunque Lunin renovó con el Madrid el pasado mes de septiembre hasta junio de 2030, el futbolista ha acabado harto esta temporada de ser el suplente de Thibaut Courtois. El ucraniano tenía claro que lo sería, pero no ha acabado de aceptar algunas incongruencias de Carlo Ancelotti, como no haber podido jugar la final de la Copa del Rey o tener más oportunidades cuando el belga no estaba bien físicamente.

Por eso, habría decidido marcharse del combinado madrileño este próximo verano y no vería con malos ojos recalar en el Aston Villa, teniendo en cuenta que es un equipo potente de la Premier League y Emery estaría dispuesto a darle las llaves de la portería si finalmente la dirección deportiva inglesa decide que el Dibu debe abandonar Inglaterra después de sus cinco años allí.

El Madrid no regalará al portero ucraniano

Por lo tanto, si finalmente este interés tira para adelante, está por ver cuánto ofrecerían los de Birmingham por Lunin. El Madrid no pondrá dificultades a su salida si así lo desea, pero tampoco quieren regalar a un guardameta que ha demostrado que puede ser importante en un buen club europeo, como lo hizo la temporada pasada, cuando relevó durante mucho tiempo a Courtois por la grave lesión que sufrió.