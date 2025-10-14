En Francia dicen que está al nivel de Lamine Yamal o Mbappé: Liverpool y City se pelean por él

El fútbol francés ha encendido todas las alarmas en Europa con el surgimiento de una nueva joya que está siendo comparada con las máximas figuras del deporte: Malick Fofana. El extremo belga del Olympique de Lyon está en boca de todos, y en Francia ya hay quien lo coloca al mismo nivel de proyección que Lamine Yamal o incluso Kylian Mbappé. Esta espectacular irrupción ha provocado que gigantes de la Premier League se peleen por su fichaje.

El agente del joven jugador ha avivado las llamas de la especulación. Frederico Pena, gerente general de la agencia Roc Nation, que representa a Fofana, ha sido categórico en una reciente entrevista al afirmar que el belga "pertenece" a un club del calibre de Liverpool o Manchester City. Esta declaración no es una simple presunción; el propio representante reveló que Fofana ya rechazó ofertas concretas de dos clubes de la Premier League, el Everton y el Fulham, el pasado verano.

Liverpool y City a la cabeza: Bayern también lo sigue

Malick Fofana es actualmente una pieza vital en el esquema del Olympique de Lyon, y su compromiso con el desarrollo de su carrera en la Ligue 1 ha sido clave para rechazar el salto prematuro a Inglaterra. El jugador de 21 años optó por rechazar a los clubes de media tabla para continuar su progresión, consciente de que su valor es mucho mayor. Esta visión a largo plazo ha llamado la atención de los verdaderos depredadores del mercado.

Frederico Pena predijo que el Liverpool, el Manchester City y el Bayern de Múnich son los clubes donde el extremo belga realmente "pertenece". La idea de que Fofana pueda llegar a alguno de estos tres gigantes ha puesto en alerta a los scouts de toda Europa. El hecho de que las ofertas del Everton y el Fulham fueran frustradas se debe a que el jugador cree que está mejor valorado en el Lyon y no quería arriesgarse a un estancamiento. Ahora, con su valor disparado, la puja por el extremo se ha convertido en una batalla de gigantes en la que el Liverpool y el City parecen llevar la delantera.

Así pues, el belga Malick Fofana se ha convertido en el objeto de deseo del Liverpool y el Manchester City, que ven en la joya del Lyon al próximo jugador al nivel de Lamine Yamal y Kylian Mbappé.