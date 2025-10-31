En la Premier dan por hecho que Vinicius provocará el bombazo del verano en el Real Madrid

La continuidad de Vinicius Júnior en el Real Madrid pende de un hilo, y esta incertidumbre ha provocado que en la Premier League ya den por sentado el bombazo del verano en el Santiago Bernabéu. La tensión que el extremo brasileño está viviendo con Xabi Alonso esta temporada es la clave de todo el movimiento.

El desplante a la vista de todos al ser sustituido en el Clásico contra el Barça no ha hecho más que aumentar los rumores sobre una posible salida de Vinicius el próximo verano. El brasileño mantiene encima de la mesa una impresionante oferta para ir a Arabia Saudita, una vía de escape que no está en ningún caso descartada y que permitiría al Real Madrid obtener una financiación crucial.

La bomba de la Premier: El Madrid contactará a Haaland

La especulación sobre el futuro de Vinicius ha cobrado una dimensión gigantesca con la aparición de una voz autorizada del fútbol inglés. Keith Wyness, ex director ejecutivo del Aston Villa y gran conocedor del mercado internacional, fue el encargado de soltar la bomba que sitúa al club blanco en la órbita del delantero noruego.

Wyness afirmó en una entrevista al podcast Inside Track Football Insader que el Real Madrid ya está tejiendo su red de contactos. "Se rumorea que el Real Madrid está hablando con el agente de Haaland, y ahora mismo solo le preguntan: si presentamos una oferta, ¿creen que podría estar interesado?", explicó el experto. Este movimiento confirma que el Madrid ve en la salida del brasileño la llave para activar una operación de calibre mundial.

El dilema del Bernabéu: El sacrificio por el futuro

El experto de la Premier añadió que "no es descabellado que, a pesar de su largo contrato, se pueda cerrar un acuerdo", dando credibilidad total a la operación. Aunque Haaland se comprometió con el Manchester City hasta 2034, el Real Madrid está dispuesto a sacrificar al conflictivo Vinicius por un jugador que garantiza goles y paz en el vestuario. El club blanco está listo para monitorizar la situación y aprovechar el momento exacto para lanzar una oferta, utilizando los fondos de la venta de Vinicius para financiar la llegada de su próximo gran delantero. La Premier, por su parte, ya descuenta la posibilidad de que el noruego acabe vistiendo de blanco.

Así pues, en la Premier League se da por hecho que la salida de Vinicius del Real Madrid provocará el bombazo del verano, pues Keith Wyness asegura que el club blanco ya está hablando con el agente de Haaland para explorar su fichaje.