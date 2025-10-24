Endrick ha pedido a Florentino Pérez que lo deje salir a este club en enero

El futuro de Endrick en el Real Madrid podría dar un giro inesperado. El joven brasileño, que aún no ha terminado de asentarse en el equipo blanco, habría pedido al club que le permita salir cedido durante el próximo mercado de invierno. Según fuentes cercanas al jugador, su deseo sería tener más minutos de juego para continuar con su desarrollo, y el equipo que más fuerte ha aparecido en el horizonte es el Arsenal.

El conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, busca reforzar su ataque con un delantero joven y explosivo que pueda alternar con Gyökeres, su principal referencia ofensiva. Endrick, que ha dejado destellos de su enorme talento, encaja perfectamente en ese perfil: velocidad, potencia y un instinto goleador que ya ha demostrado en Brasil. Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal estaría dispuesto a solicitar una cesión inmediata con opción de compra, aunque el Real Madrid prefiere mantener el control total sobre su futuro.

Poca confianza en Endrick

Y es que en el club blanco hay división de opiniones. Algunos directivos consideran que una salida temporal sería positiva para liberar presión y permitir que el jugador madure lejos del foco mediático. Otros, en cambio, piensan que Endrick debe adaptarse en Madrid, entrenando junto a figuras como Vinícius Júnior y Rodrygo. Sin embargo, el que no está tan a gusto es Xabi Alonso, que le ha perdido toda la confianza y no está apostando nada por él.

De este modo, el caso de Endrick se ha convertido en un tema delicado dentro del vestuario. El jugador, con apenas 18 años, siente que necesita continuidad y confianza para demostrar su verdadero nivel. En el Real Madrid, donde la competencia es feroz, esas oportunidades no han llegado todavía, y su entorno teme que la falta de minutos frene su progresión.

Así pues, el próximo mercado de invierno podría ser decisivo para el joven delantero. Si el Arsenal presenta una propuesta formal y el Real Madrid acepta la cesión, Endrick podría estrenarse en la Premier League antes de lo previsto. Una oportunidad de oro para demostrar que su talento no entiende de edad… ni de fronteras.