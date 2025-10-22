Endrick no es el único enfadado con Xabi Alonso y ya ha llamado a Arteta para irse al Arsenal

Los problemas en el vestuario del Real Madrid van más allá de la frustración de Endrick. Rodrygo Goes es otra de las estrellas que está visiblemente enfadada con las decisiones de Xabi Alonso, y su descontento ha llegado al punto de plantearse seriamente su salida. El brasileño ha visto cómo su rol y su posición en el campo se han alterado, lo que ha generado una gran frustración en un jugador que busca consolidarse como un líder ofensivo.

La directiva blanca no tiene claro si el delantero acabará aceptando volver a la banda derecha, la posición que menos le gusta, algo que sería un claro indicativo de su resignación. Todo apunta a que el enfado con Xabi Alonso es importante y no hay mucho que hacer para evitar que la situación escale hasta forzar su salida.

Rodrygo, la estrella que le falta al Arsenal

Aprovechando la tensión en el Bernabéu, el Arsenal FC ha entrado en escena con fuerza. El conjunto gunner ve en Rodrygo la estrella que le falta para terminar de apuntalar su ataque y llevarse la Premier League. A pesar de haber fichado a Eberechi Eze y Noni Madueke este verano, el Arsenal está dispuesto a ir una vez más a por el talentoso extremo brasileño.

Se rumorea que el Arsenal podría poner hasta 80 millones de euros sobre la mesa en enero, aunque reconocen que el fichaje es complicado. Lo que sí es un hecho es que Rodrygo está buscando activamente una solución, y habría llamado ya a Mikel Arteta para expresar su interés en unirse al proyecto de Londres.

La salida de Rodrygo: Un dolor de cabeza para el Madrid

La posible salida de Rodrygo sería un dolor de cabeza monumental para el Real Madrid y un golpe a la credibilidad del proyecto de Xabi Alonso. El brasileño es una pieza de gran valor en el mercado y un potencial recambio para cualquier estrella que pueda llegar. Si el jugador mantiene su postura de no volver a la derecha y su malestar con el técnico, el Madrid podría verse obligado a negociar.

Así pues, Rodrygo Goes está enfadado con Xabi Alonso por su rol en el equipo y ya ha contactado a Mikel Arteta para forzar su traspaso al Arsenal, que podría ofrecer 80 millones de euros en enero por el delantero.