Es el Toni Kroos que busca Xabi Alonso, pero Manchester City y Liverpool lo quieren también

El Real Madrid sigue trabajando en la confección de su plantilla del futuro y, después de años de éxito con Toni Kroos como cerebro del centro del campo, ahora la directiva blanca sabe que necesita encontrar un heredero de garantías. El elegido por Xabi Alonso no es otro que Adam Wharton, el joven centrocampista inglés que brilla en el Crystal Palace y que ya está en el radar de los grandes clubes europeos.

Adam Wharton, el organizador que quiere el Real Madrid

El futbolista inglés de tan solo 20 años es considerado uno de los talentos más prometedores de la Premier League. Con una visión de juego privilegiada, calidad en el pase y personalidad en el campo, Wharton ha llamado la atención de todo el continente. En el Real Madrid lo consideran un perfil perfecto para recoger el testigo de Kroos, que se ha retirado dejando un vacío muy difícil de llenar.

No es la primera vez que Xabi Alonso insiste en su fichaje. Ya en verano, el técnico vasco trasladó a Florentino Pérez su deseo de contar con un organizador puro que marcase el ritmo de los partidos. Entonces la directiva blanca rechazó la idea de incorporar un mediocentro, priorizando otras posiciones. Pero los acontecimientos han demostrado que el equipo necesita ese perfil y que Wharton encaja como anillo al dedo.

Competencia feroz: City y Liverpool se lanzan a por él

El gran problema para el Real Madrid es que no está solo en esta carrera. Tanto el Manchester City de Pep Guardiola como el Liverpool de Arne Slot también han puesto sus ojos en Wharton. En Inglaterra se habla de un auténtico pulso de gigantes por el jugador, que no saldrá del Crystal Palace por menos de 80 millones de euros.

La batalla promete ser intensa porque los tres clubes están convencidos de que se trata de un mediocentro con el potencial de marcar una época. En el Madrid confían en que el proyecto deportivo y el peso histórico del club convenzan al futbolista, aunque saben que competir económicamente con los equipos de la Premier será muy complicado.

Así pues, Adam Wharton se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de Xabi Alonso, un fichaje estratégico que podría marcar el futuro del Real Madrid, pero que está también en el punto de mira de dos gigantes de Inglaterra.