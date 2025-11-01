Es oficial: Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole, ¿ha habido infidelidad?

El joven futbolista Lamine Yamal ha confirmado que ha puesto fin a su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Según declaraciones del periodista Javi Hoyos, pudo hablar directamente con Yamal, quien aclaró que no era algo nuevo y que, al momento de realizar ese famoso viaje que levantó rumores, ya no estaban juntos.

El entorno del jugador aclara que no ha existido infidelidad hacia Nicki Nicole por parte de Lamine. Él mismo subraya que al momento del viaje ya tenían su relación finalizada.

Las especulaciones sobre una separación surgieron cuando Yamal eliminó de su perfil de Instagram las fotos en las que aparecía con la cantante, e incluso sustituyó su imagen de perfil. Esto encendió las alarmas entre sus seguidores.

En redes se dijo que su noviazgo habría durado tan solo 13 días. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes había ofrecido una versión pública oficial sobre los motivos de la ruptura.

¿Se trató de una infidelidad?

Pese a los rumores que apuntaban a un “tercero en discordia”, no se ha presentado ninguna prueba contundente de que haya existido una infidelidad por parte de Lamine Yamal hacia Nicki Nicole. Los informes más sólidos indican que la separación se produjo porque ya no estaban juntos para cuando tuvo lugar el viaje polémico, según la versión dada por el propio futbolista a Javi Hoyos.

Por otro lado, la supresión de publicaciones conjuntas y la modificación del perfil del jugador alimentaron la teoría mediática de un engaño o distanciamiento brusco.

No obstante, en un vídeo viral tras un partido con la selección española, Lamine mostró su teléfono a un compañero, y se vio en la pantalla una foto con Nicki Nicole, gesto que fue interpretado como una pista de que la relación seguía.

En resumen: la versión oficial más fiable habla de una ruptura previa al viaje, sin infidelidad confirmada, dejando los rumores en el terreno de la especulación. A veces, lo que parece un final abrupto no es más que el comienzo de algo que aún no podemos imaginar; cerrar una etapa nos permite descubrir caminos que antes estaban escondidos, y aprender que el tiempo siempre nos da la oportunidad de renacer