Estupor en el Real Madrid, se niega a jugar contra el Barça, le dice a Ancelotti que no se siente con fuerzas

El Real Madrid perdió contra el FC Barcelona las pocas opciones que ya tenía de acabar ganando la Liga. Los blancos cayeron en el Clásico contra los azulgranas por 4-3, a pesar de que empezaron ganando por 0-2 en los primeros compases del partido, y dijeron adiós a la posibilidad de remontar el título liguero en las últimas jornadas de la competición doméstica. Aun así, hubo un suceso muy importante en el banquillo.

Aunque Rodrygo entró en la convocatoria y parecía que estaba listo para volver de su lesión y tener algunos minutos contra el Barça, el brasileño ni calentó para salir en la segunda parte e incluso Carlo Ancelotti dio entrada antes a Víctor Muñoz, jugador del filial que debutó con el primer equipo. La realidad es que el extremo se negó a jugar contra los azulgranas, causando estupor en el Madrid.

Rodrygo se negó a jugar el Clásico contra el Barça

El delantero le comunicó al técnico italiano que no se sentía con fuerzas ni ánimos para jugar el Clásico, por lo que se quedó en el banquillo durante todo el encuentro. Ancelotti lo aceptó y no le dio entrada, pero se quedó muy mosqueado por su decisión. De hecho, en el club creen que ya está negociando con un gigante europeo, por lo que no quiere arriesgar su fichaje en caso de una recaída de su lesión.

Todo apunta a que Rodrygo estaría en conversaciones con el Manchester City para la llegada del extremo al Etihad Stadium. Pep Guardiola es un fanático del brasileño y cree que su estilo de juego podría ayudar mucho al conjunto inglés, por lo que lleva tiempo pidiéndole a los dirigentes británicos que intenten traer al jugador del Madrid de cara al próximo mercado de fichajes veraniego.

El brasileño estaría negociando con el Manchester City

La entidad madrileña no tendrá ningún problema en dejar salir al futbolista si llega una oferta decente a los despachos. Xabi Alonso ya dejó claro que tendría que ser uno de los sacrificados de la plantilla del año que viene, por lo que parece que Rodrygo abandonará el Madrid el próximo verano y ya estaría negociando con el City ante la negativa de jugar el Clásico.