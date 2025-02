Flick no lo quiso para el Barça, y Luis Enrique ya se está arrepintiendo de traerlo al PSG

Durante el pasado verano, se estuvo hablando mucho de la posible llegada de Khvicha Kvaratskhelia al Barça, una opción que seguía estando encima de la mesa. Aunque Joan Laporta y Deco finalmente rechazaron la posibilidad de lanzarse a por su fichaje tras conocer las exigencias económicas del Nápoles, y se centraron en Nico Williams, su nombre seguía estando en la lista de objetivos de cara a este año, y existieron varias reuniones con su agente.

En el Spotify Camp Nou no perdían ni el más mínimo detalle de la evolución del futbolista georgiano, y era una de las alternativas que manejaban para reforzar el ataque, aunque Hans-Dieter Flick se encargó de desaconsejar esta operación. No consideraba que mejorara lo que ya tenía en plantilla, y además estaba convencido de que había opciones mucho más interesantes en el mercado, y asequibles, por lo que dejó bien alto y claro que no lo quería.

Así que esto provocó que el Paris Saint-Germain se encontrara el camino totalmente despejado y libre de obstáculos en el pasado mes de enero, y logró hacerse con los servicios del futbolista de 23 años, por el que pagaron 70 millones de euros. Tras permitir las salidas de Marco Asensio y de Randal Kolo Muani, Luis Enrique pedía a Nasser Al-Khelaïfi el desembarco de una nueva pieza para la delantera, y el elegido fue el canterano el Dinamo Tbilisi.

Pero, hasta la fecha, ha tenido un papel completamente testimonial en el Parque de los Príncipes. Después de más de un mes desde su presentación, su adaptación no ha sido la esperada, y se ha encontrado con la competencia de Bradley Barcola, Desiré Doué, que comienza a justificar las expectativas que había en él, y Ousmane Dembélé, quien vive un momento de forma espectacular. Así que Kvaratskhelia apenas ha sumado un total de 321 minutos en cinco encuentros.

Las críticas no han tardado en llegar, y de momento ha dejado unas sensaciones realmente pobres en la Ligue 1. El entrenador gijonés ya se estaría comenzando a arrepentir de haberlo traído, y ya busca una nueva estrella para el ataque que llegue en verano…