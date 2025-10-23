Florentino no admitirá el error, pero el United se lleva al nuevo Toni Kroos

El Manchester United ha decidido dar un paso firme para asegurarse la incorporación de Angelo Stiller, considerado por muchos como el nuevo Toni Kroos del fútbol alemán. Según Sky Sports News, el mediocentro de 24 años estaría abierto a salir el próximo verano, y el VfB Stuttgart, en caso de activar la opción de compra de su cláusula, exigiría más de 50 millones de euros por su fichaje.

Una cifra que complica por completo su llegada al Real Madrid, club que lo tenía marcado en rojo en la agenda de Xabi Alonso, quien lo considera una pieza clave para su futuro proyecto en el banquillo blanco. El técnico vasco lleva tiempo siguiendo de cerca a Stiller y lo ve como el relevo perfecto para Fede Valverde, un jugador que no termina de encajar en la idea de juego que Xabi quiere implantar.

Xabi lleva meses con el nombre de Stiller en la cabeza

Y es que el entrenador lo tuvo claro desde el primer momento: Angelo Stiller era el jugador que necesitaba su centro del campo. En verano, Xabi Alonso se lo pidió expresamente a Florentino Pérez, convencido de que el joven alemán encajaría a la perfección en el sistema del equipo blanco. Sin embargo, el presidente del Real Madrid decidió no acometer la operación, al considerar excesivos los 40 millones de euros que pedía entonces el Stuttgart. Un precio que ya ha caducado y que se ha incrementado sensiblemente.

El tiempo, sin embargo, ha demostrado que aquella decisión puede salir cara. Stiller ha seguido creciendo en la Bundesliga, se ha consolidado como uno de los centrocampistas más completos del campeonato y ahora su valor se ha disparado. Con el Manchester United dispuesto a lanzarse con fuerza por él, el margen de maniobra para el Real Madrid es mínimo.

Así pues, el club blanco podría quedarse sin el mediocentro que Xabi Alonso soñaba para su nuevo proyecto. Y lo peor es que, de cerrarse el fichaje por el United, Florentino Pérez vería cómo otro talento alemán —el heredero natural de Toni Kroos— se le escapa de las manos por no haber querido pagar a tiempo.