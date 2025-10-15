Florentino Pérez deja el interés en Rodri por recomendación de Jude Bellingham

El Real Madrid ha dado un giro inesperado a su estrategia de fichajes para el mediocampo. Florentino Pérez ha frenado el interés por Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City, siguiendo una recomendación directa de su estrella, Jude Bellingham. La nueva prioridad del club blanco es ahora Adam Wharton, el joven centrocampista del Crystal Palace, visto como una estrella en ciernes que se ajusta mejor al futuro del equipo.

El interés del Real Madrid en Wharton no es nuevo; surgió por primera vez el verano pasado, tras la retirada de Toni Kroos y la marcha de Luka Modrić del centro del campo. Sin embargo, ahora la apuesta es total. Wharton encaja perfectamente en el rol que requiere el Real Madrid y Xabi Alonso: un mediocentro ideal para el fútbol moderno, combinando gran energía con un pase preciso y una fuerte capacidad para robar balones.

La bendición de Bellingham y la comparación con Rodri

La decisión de descartar a Rodri se basa en la visión de futuro que Bellingham ha transmitido a la directiva. La directiva prefiere invertir en el potencial de Wharton, que podría llegar a ser tan dominante como el mediocentro del City. Las comparaciones no son gratuitas: la mezcla de atributos de Wharton fue precisamente lo que impulsó a Rodri a la cima, siendo nombrado mejor jugador del mundo en 2024 y el primer mediocentro defensivo en ganar el Balón de Oro en casi 20 años.

El fichaje de Wharton no será barato. El Crystal Palace es consciente del diamante que tiene en sus manos y no quiere menos de 80 o 100 millones de euros por su estrella. Además, el Real Madrid no está solo en la puja; el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool también están monitoreando de cerca su progreso. A pesar de la alta competencia, la bendición de Bellingham y el apoyo de Florentino Pérez han convertido a Wharton en la nueva obsesión del Santiago Bernabéu.

Así pues, el Real Madrid ha pasado de considerar el fichaje de Rodri a centrar todos sus esfuerzos en Adam Wharton, un movimiento avalado por Jude Bellingham para asegurar el mediocentro del futuro a pesar del alto precio que pide el Crystal Palace.