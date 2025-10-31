Florentino Pérez, harto de Bellingham: no definitivo y se va al United

La cúpula del Real Madrid ha puesto fin al constante rumor que vinculaba a Jobe Bellingham con el club. El presidente Florentino Pérez ha llegado a un punto de hartazgo por la presión mediática y el ruido generado al vincular tanto a Jobe por el simple hecho de que su hermano, Jude, juegue en el Real Madrid. El club blanco no quiere que la agenda deportiva se vea influida por la familiar.

Aunque Jude Bellingham habría movido sus hilos dentro del Real Madrid para intentar reunir a los hermanos bajo el mismo escudo, la respuesta desde la cúpula ha sido tajante. Florentino Pérez no está dispuesto a repetir errores del pasado y considera que Jobe “no está preparado” para un reto tan exigente como vestir la camiseta merengue en este momento.

Jobe ante el gran riesgo de la opción Manchester United

Ante la negativa definitiva del Real Madrid, el joven Jobe Bellingham se desmarca de la órbita blanca y apunta al Manchester United. El destino es un paso tan arriesgado como prometedor, dependiendo enteramente del rendimiento del jugador.

Si lo hace bien, el escaparate de los diablos rojos es perfecto para su progresión y para demostrar su talento sin la sombra de su hermano. Sin embargo, el Manchester United también ha sido un cementerio de promesas en los últimos años, y el entorno de Jobe sabe que la alta presión de Old Trafford lo puede acabar hundiendo. La apuesta es a todo o nada en la Premier League.

El criterio Madrid pone la calidad sobre los apellidos

La decisión de Florentino Pérez es un claro mensaje a todo el entorno del club. El cansancio del presidente por la insistencia de los medios de vincular a Jobe ha sido el detonante para zanjar el asunto. El Real Madrid ficha por calidad indiscutible y necesidad deportiva, no por ser el hermano de una estrella, y mucho menos si se considera que el jugador no cumple con el nivel de exigencia.

Así pues, Florentino Pérez ha zanjado la presión de vincular tanto a Jobe con el Real Madrid, rechazando la petición de su hermano Jude por considerar que Jobe “no está preparado”, por lo que el joven apunta al United en un movimiento arriesgado pero prometedor.