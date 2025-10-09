Florentino Pérez no se lo perdonará, por su culpa ya ha dicho sí al Chelsea

La situación de Nico Paz se ha convertido en una emergencia para el Real Madrid. El joven crack argentino está explotando en su actual club y su nivel ha provocado que gigantes de la Premier League pongan sus ojos en él. Si el club blanco no actúa rápido y activa este año la cláusula de recompra que posee, el centrocampista se irá directo al Chelsea. Los Blues lo quieren a toda costa, viendo en él un talento generacional capaz de liderar su mediocampo en los próximos años, y están dispuestos a pagar la cantidad estipulada sin pestañear.

El problema radica en la falta de decisión de Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid no se acaba de decidir sobre la recuperación del argentino, encontrándose en una posición muy delicada. Nadie duda de que Nico Paz es un crack y que tiene nivel para triunfar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la densidad de talento en el mediocampo merengue y, sobre todo, la irrupción de Arda Güler en la mediapunta, complican enormemente su futuro. Alonso teme no poder garantizarle los minutos necesarios para su desarrollo.

Güler y la explosión de talento complican la vuelta del argentino

La realidad es que, en este Madrid, con Arda Güler ya consolidado como la opción preferente para el rol de mediapunta, Nico Paz no tendría asegurada la continuidad de minutos que necesita a su edad. El Real Madrid no quiere retener a un jugador de tanto talento para que se quede en el banquillo, pero tampoco quiere perderlo. Esta encrucijada obliga a Xabi Alonso a tomar una decisión trascendental en las próximas semanas.

La alternativa es dejarlo un año más cedido, pero el Chelsea no está dispuesto a esperar. El club de Londres le ofrece a Paz un rol protagonista y un sueldo que el Madrid difícilmente igualará, lo que complica aún más el panorama para Florentino Pérez. El presidente blanco ha confiado en el criterio de Xabi Alonso, pero le ha exigido una resolución inmediata, ya que perder al argentino por indecisión sería un error estratégico imperdonable. La cláusula de recompra es la única vía segura para retenerlo.

Así pues, Xabi Alonso debe actuar y decidir sobre el futuro de Nico Paz lo antes posible, ya que su indecisión podría llevar al talentoso argentino a fichar por el Chelsea de manera inmediata.