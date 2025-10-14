Florentino Pérez se harta de problemas por su culpa y el PSG ya sabe el precio: 250 millones y adiós

La era de Vinicius Júnior en el Real Madrid podría estar más cerca de su fin de lo que muchos piensan. El brasileño ha dejado de ser "intocable" para la directiva blanca, según revelan informes internos, y el club está preparado para sancionar una venta inmediata si llega la oferta correcta. Florentino Pérez está harto de los problemas que cada día trae el delantero. Si no es por algo deportivo, es por algo extradeportivo o por generar malos rollos en el vestuario.

El presidente del Real Madrid ha dicho basta. No son pocos los compañeros y miembros del cuerpo técnico que se han quejado del carácter y de las actitudes del brasileño, y Florentino ya no aguantará más una personalidad tan conflictiva. En el Real Madrid no hay nadie intocable, y la directiva está dispuesta a deshacerse de Vinicius por el bien de la estabilidad del equipo.

250 millones y el PSG atento: La cifra que rompe el mercado

La salida de Vinicius requiere una cifra que rompería todos los récords del fútbol mundial. Los gigantes españoles han fijado el precio del delantero brasileño en 250 millones de euros. Esta cantidad lo convertiría en el traspaso más caro de la historia, una demanda que solo unos pocos equipos pueden permitirse.

Dos son los destinos principales que el Real Madrid tiene en mente. Por un lado, están los equipos de la Saudi Pro League, que tienen el músculo financiero para afrontar la operación. Por el otro, y el más peligroso para el Real Madrid, es el Paris Saint-Germain. El PSG, siempre dispuesto a realizar fichajes bomba, ve en Vinicius la oportunidad de sumar una estrella mundial a su proyecto. Si los parisinos ponen el dinero, la directiva no dudará en aceptar.

Florentino Pérez está decidido. Aunque la venta de Vinicius podría tener un impacto deportivo, el presidente prioriza la paz social y la estabilidad del vestuario. Si el brasileño continúa generando conflictos, su salida será inminente. El mensaje es claro: si ponen los 250 millones, Vinicius se va de inmediato.

Así pues, Florentino Pérez está harto del carácter de Vinicius Júnior y ha puesto un precio de 250 millones de euros a su salida, un órdago que ha puesto en alerta al PSG y a los grandes de la Saudi Pro League.