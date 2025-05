Florentino Pérez toma medidas drásticas por el estado al que llegan 3 jugadores a los entrenos del Real Madrid

Tras lo que será una temporada completamente decepcionante por no haber conseguido ninguno de los tres títulos más importantes, Florentino Pérez ya está planificando la plantilla del próximo curso con la intención de reforzar al equipo en las posiciones más necesitadas. El presidente hará algunos cambios conforme con lo que habría visto en los partidos y, además, por lo que le habría sido comunicado.

El máximo mandatario blanco habría sido informado del estado pésimo al que llegan tres jugadores del Real Madrid a los entrenamientos y habría decidido tomar medidas drásticas con ellos. Se trata de Endrick, Arda Güler y Brahim Díaz, tres futbolistas que están totalmente desmotivados por culpa de Carlo Ancelotti, ya que el italiano no les ha dado prácticamente oportunidades en el terreno de juego.

Florentino Pérez toma medidas con tres jugadores que no están entrenando bien en el Madrid

Por eso, los tres están en un estado mental muy malo y no se esfuerzan al máximo en los entrenos, algo que Florentino, a pesar de que no tengan los minutos suficientes, no acaba de entender. Así, serán puestos en el mercado y algunos clubes europeos ya han preguntado por ellos para hacerse con sus servicios. La intención con el brasileño y el turco es cederlos, mientras que el internacional con Marruecos sería vendido.

Varios conjuntos de las grandes ligas de Europa se han interesado por los tres futbolistas y creen que en sus plantillas podrían ser importantes. Tienen un muy buen cartel en la Premier League y el Madrid estaría dispuesto a negociar con ellos para aligerar la plantilla de futbolistas con los que no podría contar Xabi Alonso una vez el técnico tolosarra acabe llegando al Santiago Bernabéu en las próximas semanas.

El presidente tiene claro que habrá que hacer una limpieza en la plantilla

Florentino tiene claro que deberá hacer una limpieza en la plantilla para poder aumentar el nivel y evitar que se produzca una temporada como la actual. El cambio en el banquillo está hecho, pero ahora se deberá remodelar al equipo y los tres jugadores mencionados podrían estar en la puerta de salida. Aunque parecía que Güler tenía opciones de salvarse después de su buen rendimiento en los últimos partidos, la situación podría cambiar.