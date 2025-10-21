Guardiola lo quiere para ser su nuevo Bernardo Silva, pero Xabi Alonso se lo deja claro: "es intocable"

Pep Guardiola ha fijado su objetivo en el Santiago Bernabéu para encontrar a la próxima estrella que impulse al Manchester City en los años venideros. El técnico catalán está completamente enamorado de Arda Güler y lo ve como su "Bernardo Silva del futuro". Las cualidades técnicas, la visión de juego y la capacidad de desequilibrio del joven turco encajan perfectamente con el estilo que Guardiola busca para su mediocampo.

El Manchester City está dispuesto a mover cielo y tierra por el talento del Real Madrid y ha mostrado su interés a la directiva blanca. Sin embargo, la respuesta que ha llegado desde Chamartín ha sido tan clara como contundente, cerrando cualquier posibilidad de negociación.

Xabi Alonso sentencia: Güler "no se toca"

La postura inquebrantable del Real Madrid tiene un nombre propio: Xabi Alonso. El entrenador blanco ha convertido a Arda Güler en su jugador favorito y lo considera absolutamente intocable dentro de su esquema presente y futuro. Para Alonso, el mediapunta turco no está disponible por ningún precio.

La directiva madrileña ha transmitido al City que Güler no saldrá ni por 150 millones, ni 200, ni nada. El mensaje es firme y sin fisuras. El turco es visto como una pieza fundamental del proyecto a largo plazo, destinado a liderar la zona de tres cuartos del campo en el Bernabéu. Xabi Alonso no admite ni una duda sobre la continuidad del jugador, considerándolo una parte esencial para la identidad del equipo.

El Real Madrid cierra la puerta al dinero del City

La determinación del Real Madrid de no negociar por Arda Güler es un claro desafío al poderío financiero del Manchester City. Mientras que otros clubes se rendirían ante una oferta de 150 o 200 millones de euros, el Madrid prioriza el proyecto deportivo y el talento emergente. El club blanco sabe que Güler tiene potencial para convertirse en una estrella mundial y no está dispuesto a sacrificar su futuro por dinero. La obsesión de Guardiola tendrá que esperar, pues el talento turco está blindado por el proyecto de Xabi Alonso.

Así pues, el Real Madrid ha declarado "intocable" a Arda Güler, rechazando cualquier oferta del Manchester City que lo ve como el nuevo Bernardo Silva, y reafirmando la absoluta confianza de Xabi Alonso en el mediapunta turco.