Joan Laporta no se meterá en la batalla con Chelsea y United: le gusta mucho, pero no vale 80 millones

Joan Laporta se enfrenta a una realidad económica que frustra sus sueños deportivos. El presidente del FC Barcelona está enamorado del delantero portugués Rafael Leão, uno de esos jugadores que, por su calidad y desequilibrio, encajan perfectamente en la filosofía del club. Leão es un objetivo admirado por Laporta que encajaría a la perfección en la delantera blaugrana.

Sin embargo, el Barça no se meterá en la batalla con los gigantes de la Premier League. El AC Milan ha tasado al delantero entre 80 y 100 millones de euros, una cifra que el club catalán no puede ni quiere pagar debido a sus restricciones financieras.

United y Chelsea aceleran la puja por el portugués

Mientras Laporta suspira por el talento de Leão, el Manchester United y el Chelsea han acelerado su interés y están listos para realizar la ofensiva final. El United ha intensificado sus contactos con el entorno del delantero, que también es muy admirado en Stamford Bridge.

Ambos clubes ingleses tienen el músculo financiero necesario para pagar los 80 millones de euros que el Milan exige como punto de partida. La diferencia económica entre la Premier y el Barça es abismal, y en esta ocasión, la ambición de Laporta debe ceder ante la prudencia financiera. El portugués parece destinado a jugar en Inglaterra.

La conclusión de Laporta: El delantero no vale 80 millones

La decisión final de Laporta es pragmática. Por mucho que le guste Rafael Leão, el presidente ha llegado a la conclusión de que, en la situación actual del Barça, el delantero no vale 80 millones de euros. El club no puede asumir ese riesgo y prefiere concentrar sus limitados recursos en objetivos más realistas y asequibles. Esta postura confirma que la era de los fichajes galácticos por encima de las posibilidades ha terminado en el Camp Nou.

Así pues, Joan Laporta no entrará en la puja con el Chelsea y el Manchester United por Rafael Leão, ya que, aunque le gusta mucho el delantero, el Barça no puede pagar los 80 millones de euros que exige el AC Milan.