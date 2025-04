Jorge Mendes se lo ofreció al Barça y al Real Madrid, lo rechazaron y ahora es el mejor del mundo en el PSG

Jorge Mendes puso encima de la mesa de Joan Laporta y de Florentino Pérez el nombre de un jugador al que no valoraron, y por el que no hicieron ningún intento para ficharlo. Porque tanto Barça y Real Madrid descartaron esta operación, al considerar que no tenía hueco en la plantilla, y que tampoco tenía el nivel necesario para llegar a consolidarse en la titularidad, por lo que descartaron rotundamente la posibilidad de hacer una inversión por él.

En cambio, el Paris Saint-Germain sí que apostó muy fuerte por la contratación de Vitinha, que ha acabado dando la razón a su agente, quien ya advertía que tenía las condiciones necesarias para llegar a ser uno de los mejores centrocampistas del planeta, como finalmente ha sucedido. De hecho, para muchos expertos ya no hay discusión, y en estos momentos es el mejor en su puesto, el de pivote, debido a la grave lesión de Rodrigo Hernández.

Su primer año en el Parque de los Príncipes no fue muy llamativo, pero en el segundo, y coincidiendo con la llegada de Luis Enrique al banquillo, acabó por explotar su potencial, y ya firmó actuaciones memorables, como en los cuartos de final de la Champions League, precisamente, contra los azulgranas. Y en el presente curso ha acabado por erigirse en el cerebro del equipo, y es uno de los responsables de la increíble racha de resultados que han cosechado.

Tiene un criterio impresionante para organizar el juego y llevar la batuta, y también para recuperar balones. Sin descuidar su facilidad para pisar el área rival, que ha provocado que sea capaz de marcar un total de seis tantos esta campaña, una cifra muy a tener en cuenta para alguien que juega en su rol. También es un intocable en la selección de su país, Portugal, y los más de 41 millones que Nasser Al-Khelaïfi tuvo que pagar en su momento para sacarlo del Oporto ya están completamente amortizados. Es más, se quedan cortos.

Laporta y Florentino Pérez se deben de estar tirando de los pelos por haber cometido el error de dejar escapar a Vitinha, que ahora tiene un contrato de larga duración en el PSG, tras haber renovado apenas hace un par de meses.