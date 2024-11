Jude Bellingham acerca al Real Madrid el fichaje del número 1 de Alemania

El Real Madrid no descuida la búsqueda de un nuevo central zurdo, un rol en el que Carlo Ancelotti no dispone de efectivos disponibles ahora mismo. Solamente cuenta con David Alaba, pero sigue sin reaparecer cuando prácticamente hace un año desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Los plazos de recuperación no avanzan como estaba previsto, y a diferencia de Eder Militao y de Thibaut Corutois, quienes sufrieron la misma lesión, su regreso se está demorando mucho más de lo previsto.

Y los pronósticos no son precisamente positivos. Sigue con molestias, y es incapaz de ejercitarse en normalidad junto al resto de sus compañeros, razón por la que incluso se ha comenzado a plantear su retirada. Ya ha ganado todos los títulos posibles, y tiene más de 30 años, por lo que el austríaco podría optar por colgar las botas y despedirse del fútbol profesional, en caso de que todo siga como hasta ahora. Y dejaría un vacío tremendo en el vestuario del Santiago Bernabéu.

Porque esto dejaría con únicamente tres centrales a ‘Carletto’, y uno de ellos, Jesús Vallejo, no entra en los planes y se le busca una salida para el mes de enero. Aurelien Tchouaméni también puede jugar en ese rol en caso de necesidad, pero no se encuentra cómodo y no es una opción de completas garantías. Florentino Pérez está obligado a tener que incorporar a alguien, y maneja una lista de candidatos, en la que podemos encontrar a Nico Schlotterbeck.

Los informes que los ojeadores del Madrid han elaborado recomiendan sin pensarlo el fichaje del crack del Borussia Dortmund, que es considerado como el mejor defensor de la Bundesliga. Tiene unas condiciones excepcionales, y además de ser un portento físico, gracias a sus más de 190 centímetros de estatura, también tiene muy buena salida de balón. Y aún es realmente joven, 25 años, por lo que sería un refuerzo muy interesante, y a un precio razonable.

En la Premier League también existe mucho interés por el internacional germano, que parece estar decidido a dejar el Signal Iduna Park próximamente, y marcharse a un equipo más ambicioso en el que pueda percibir más dinero y pelear por títulos.

Y Jude Bellingham ya está ejerciendo como intermediario para convencer a Schlotterbeck, su excompañero, y que aterrice en el proyecto de Ancelotti.