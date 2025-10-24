La renovación de Leo Messi no es la única sorpresa del Inter de Miami: llega otra leyenda del Barça

El Inter de Miami está listo para dar otro golpe de efecto en el mercado y completar la reunión más esperada de los últimos años. Tras asegurar la continuidad de Leo Messi, el club de David Beckham ahora se enfoca en traer a Neymar, lo que significaría el reencuentro de la famosa MSN junto a Luis Suárez.

Las opciones del delantero brasileño se están reduciendo: o bien extiende su actual acuerdo con el Santos por seis meses, o da el salto a la Major League Soccer (MLS). Un cambio a Inter Miami lo reuniría con sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, un escenario que tiene encantados a los dos veteranos delanteros blaugranas en Florida.

La clave financiera de todo, los huecos de Busquets y Alba

El fichaje de Neymar se facilita gracias a los movimientos de plantilla que se esperan en Miami. Según los informes, el club tendrá disponibles dos puestos de Jugador Franquicia (Designated Player) tras las esperadas retiradas de Sergio Busquets y Jordi Alba.

La salida de las dos leyendas del Barça liberaría la masa salarial y los huecos clave en el equipo para acomodar el alto salario de Neymar. El brasileño sería el refuerzo ideal para los de Beckham, que buscan mantener la competitividad y el espectáculo en la liga estadounidense. Este movimiento permitiría al Inter de Miami mantener su ambición de ser la nueva casa de las estrellas del fútbol mundial.

El último capítulo de una leyenda en Estados Unidos

La llegada de Neymar a la MLS marcaría el último gran capítulo de la carrera del brasileño, ofreciéndole un entorno de menor presión y la posibilidad de volver a disfrutar del fútbol junto a sus amigos. La posibilidad de ver a Messi, Suárez y Neymar juntos de nuevo en el campo, aunque sea en el ocaso de sus carreras, es un atractivo innegable para la afición y para la propia liga.

Así pues, Neymar se acerca al Inter de Miami como el refuerzo ideal tras la inminente salida de Busquets y Alba, completando la reunión soñada de Leo Messi y Luis Suárez en Estados Unidos.