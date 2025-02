La renovación de Musiala con el Bayern provoca un incendio, Laporta aprovecha el momento y pasa a la acción

Jamal Musiala finalmente ha optado por renovar su contrato con el Bayern de Múnich, una excelente noticia para Vincent Kompany y para la afición, que podrá seguir disfrutando durante muchos años de un jugador destinado a convertirse en leyenda. Porque ya está consolidado como una de las grandes estrellas del equipo a pesar de que todavía tiene 21 años, y acumula una increíble experiencia en la élite, tras haber debutado siendo apenas un crío.

Quedaba libre en 12 meses, y su situación ya había puesto en alerta a algunas de las escuadras más poderosas de todo el planeta, como el Barça, el Real Madrid, el Manchester City, el Liverpool o el Paris Saint-Germain. Pero finalmente, tras tirar la casa por la ventana, en el Allianz Arena se han asegurado la firma del canterano del Chelsea y del Southampton, que ha pasado a ser el futbolista mejor pagado de la historia de la entidad y de la Bundesliga.

Percibirá un sueldo astronómico, que lo convertirá en el mejor pagado del vestuario, y que ha servido para convencerle de que rechace de sus admiradores y se quede hasta 2030. Pero esto no ha sentado nada bien a un compañero que hasta hace poco tenía el ‘status’ de ser la gran figura y la referencia ofensiva, y que se ha visto eclipsado. Algo que le ha llevado a plantearse seriamente su continuidad en el cuadro bávaro, al que llegó hace un año y medio.

Evidentemente, no podíamos estar hablando de otro futbolista que no fuera Harry Kane, al que no le ha gustado en absoluto conocer las cifras de la astronómica renovación de Musiala. Y ha mostrado su malestar en el Bayern, por lo que no descarta irse en absoluto. Además, se ha revelado que a partir de enero de 2026, tendrá una cláusula de rescisión en su contrato valorada en 65 millones de euros que lo convierten en una auténtica ganga.

Y el Barça ya ha aparecido en escena para tantear la contratación del delantero inglés, quien podría ser el elegido para convertirse en el sucesor de Robert Lewandowski, es decir, tal y como hizo cuando llegó a Alemania.