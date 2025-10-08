Lamine Yamal le ha pedido a Luis de la Fuente que sea el delantero de España en el Mundial: no hay nadie mejor

El resurgir de Ansu Fati está acaparando toda la atención del fútbol europeo. Tras un periodo complicado marcado por las lesiones y la falta de confianza, el joven crack formado en la Masía ha encontrado su mejor versión en el AS Mónaco. Su renacimiento no es casualidad; el delantero no hace más que sumar goles esta temporada, convirtiéndose en el español con más tantos y dejando una huella profunda con ya 6 goles en su haber. Si esta progresión se mantiene, Ansu Fati podría ganarse, por derecho propio, un puesto en el Mundial de 2026.

El jugador está demostrando una calidad única en el área. Cuando Ansu está encendido, ve la portería "más grande que el arco iris", lo que lo convierte en un crack mundial en ciernes. Su rendimiento lo está elevando por encima de la media de los delanteros españoles, superando a figuras establecidas en la lista de Luis de la Fuente. Ni Ferran Torres, ni Álvaro Morata, ni Mikel Oyarzabal, ni Borja Iglesias: nadie en la delantera de España posee la calidad innata y la pegada de Ansu Fati en este momento de forma.

Lamine Yamal presiona por su amigo en la Selección Española

La Selección Española y el seleccionador Luis de la Fuente siguen de cerca la evolución del delantero, pero hay alguien que ya ha movido ficha internamente: Lamine Yamal. El joven extremo del Barça, gran amigo de Ansu Fati, ya está pidiendo al seleccionador que le dé una oportunidad y lo considere seriamente para la cita de 2026. Lamine está convencido de que Ansu es la pieza que le falta a España para ser un equipo verdaderamente campeón.

Según cuentan fuentes cercanas a la selección, Luis de la Fuente ve con muy buenos ojos el regreso de Ansu Fati. El seleccionador percibe al delantero como la última pieza que necesita España para consolidar un equipo aspirante y digno ganador del Mundial de Estados Unidos. Su desparpajo y su capacidad para finalizar jugadas serían un activo incalculable para el ataque español, ofreciendo una alternativa de gol puro que actualmente la selección no posee. Su inclusión, impulsada por el deseo de Lamine Yamal, podría ser la gran sorpresa de la lista final.

Así pues, el espectacular resurgir de Ansu Fati en el AS Mónaco lo ha situado en la órbita del Mundial, con Lamine Yamal ejerciendo presión sobre Luis de la Fuente para asegurar su lugar como delantero titular de España.