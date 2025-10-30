Lamine Yamal y Pedri han sido sorprendidos al saber que el Barça aceptará la oferta del PSG

El Barcelona atraviesa un momento económico complicado. Eso no es un secreto, y muchos clubes en Europa lo saben. Esta situación ha hecho que el mercado de verano fuera especialmente movido. Varios jugadores del Barça estuvieron en el punto de mira, y Dani Olmo ha sido uno de ellos.

Según medios franceses, el PSG sigue muy de cerca al mediapunta español. La gran actuación reciente de Fermín le ha hecho perder protagonismo en el once de Flick. Olmo empieza a preguntarse si su futuro sigue en el Camp Nou. La posibilidad de cambiar de aires está sobre la mesa, y el interés del PSG no hace más que alimentar los rumores.

Luis Enrique, técnico del PSG, considera que Olmo es un jugador de gran nivel. Cree que sus cualidades encajan perfectamente con el estilo del conjunto parisino. Además, es un perfil que el PSG actualmente no tiene. Por eso, no sería extraño que el club parisino decidiera hacer un esfuerzo por ficharlo.

En Barcelona, Laporta y Deco han dejado claro que nadie es intocable. Dani Olmo no es una excepción. Si llega una oferta que ronde los 65 millones de euros, se estudiará su venta. Por supuesto, la decisión final también dependerá de Flick y de la opinión de la plantilla.

Pedri y Lamine Yamal, preocupados por su socio ideal

Dani Olmo no es solo un jugador importante para el Barça. Para Pedri y Lamine Yamal, es un compañero ideal. Su estilo de juego se complementa a la perfección con el de ellos. Ni Raphinha ni Fermín ofrecen las mismas posibilidades de asociación que Olmo. Por eso, ambos jóvenes cracks están preocupados ante la posibilidad de perderlo.

Aun así, saben que si llega una oferta interesante, el club podría aceptar. El Barça estudia todas las opciones con cautela, evaluando cómo afectaría su salida al equipo. Mientras tanto, Dani Olmo continúa en la recta final de su recuperación tras una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego. Su regreso está cada vez más cerca, y podría ser clave para el tramo final de la temporada.

El vestuario está al tanto de la situación y, aunque sorprendido, entiende que las decisiones económicas del club pueden marcar el destino de los jugadores. Pedri y Lamine Yamal tendrán que adaptarse, pero esperan que Olmo pueda seguir siendo parte de su proyecto, al menos mientras el Barça y el PSG no lleguen a un acuerdo definitivo.