Laporta quería dejarlo cerrado en enero, pero el Manchester United lo quiere fichar ya

El futuro de Harry Kane vuelve a estar en el aire. El delantero inglés, que llegó al Bayern de Múnich hace poco más de un año, se está replanteando su continuidad en Alemania. A pesar de su gran rendimiento individual, el jugador no termina de adaptarse a la vida en la Bundesliga y empieza a valorar seriamente un cambio de aires. En este contexto, el Manchester United se ha movido con rapidez y pretende ficharlo de inmediato, adelantándose al Barça, que soñaba con incorporarlo a medio plazo.

Desde hace meses, Joan Laporta y Deco habían seguido con atención la evolución de Kane, conscientes de que el club necesita un referente ofensivo para el futuro. El plan era claro: dejar un preacuerdo cerrado en enero para intentar su fichaje el próximo verano. En los despachos del Camp Nou lo veían como la alternativa perfecta a Robert Lewandowski, un delantero con jerarquía, experiencia y una capacidad goleadora que podría garantizar muchos goles por temporada.

Las finanzas del Barça hacen implisble el fichaje

Sin embargo, la realidad económica del Barça ha vuelto a ser un obstáculo insalvable. El club azulgrana no puede competir en términos salariales ni de traspaso con los gigantes de la Premier League, y menos aún con un Manchester United dispuesto a todo por recuperar el protagonismo perdido. Según fuentes próximas al entorno del jugador, los ‘red devils’ estarían dispuestos a ofrecer una cifra cercana a los 100 millones de euros por su traspaso, además de un salario que duplicaría lo que Kane podría cobrar en Barcelona.

Y es que, por mucho que Laporta quisiera dar un golpe sobre la mesa con un fichaje de impacto, la situación financiera del club sigue siendo complicada. Los límites salariales, las restricciones del fair play financiero y las prioridades en otras posiciones hacen que una operación de esta magnitud sea prácticamente inviable. Mientras tanto, Harry Kane ya ha dejado caer que le gustaría regresar a Inglaterra, donde sigue siendo un ídolo y mantiene una excelente reputación. El Manchester United parece su destino más probable, y en el Barça ya asumen que no habrá forma de competir por su fichaje.

Así pues, Laporta ve cómo uno de sus grandes sueños para reforzar el ataque se desvanece antes de tiempo. Kane apunta a volver a la Premier, y el Barça, una vez más, tendrá que mirar hacia otras opciones más asequibles.